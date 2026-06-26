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FIFA izbacila reprezentaciju i suspendirala klubove sa svjetske scene zbog političkog uplitanja

FIFA izbacila reprezentaciju i suspendirala klubove sa svjetske scene zbog političkog uplitanja
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Foto: ©INPHO/Priscila Bütler/imago sportfotodienst/Profimedia

Glavni razlog ovako oštre kazne jest dugotrajni sukob između Nepalskog nacionalnog sportskog vijeća (NSC) i vodstva nogometnog saveza.

26.6.2026.
2:11
Sportski.net
©INPHO/Priscila Bütler/imago sportfotodienst/Profimedia
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Svjetska nogometna federacija (FIFA) suspendirala je Nogometni savez Nepala (ANFA) iz svih međunarodnih natjecanja zbog, kako je obrazloženo, ozbiljnog kršenja svojih statuta i nedopuštenog uplitanja državnih institucija u rad saveza.

Odluka je stupila na snagu 24. lipnja, a donio ju je Ured Vijeća FIFA-e nakon višemjesečnih upozorenja i neuspjelih pokušaja da se riješe problemi unutar nepalskog nogometa.

Suspenzija znači da reprezentacije Nepala, kao i svi tamošnji klubovi, do daljnjega neće moći sudjelovati u natjecanjima pod okriljem FIFA-e i Azijske nogometne konfederacije (AFC). Također, Nogometni savez Nepala privremeno gubi sva prava koja pripadaju članicama FIFA-e.

Glavni razlog ovako oštre kazne jest dugotrajni sukob između Nepalskog nacionalnog sportskog vijeća (NSC) i vodstva nogometnog saveza. FIFA smatra da su državne institucije nedopušteno utjecale na upravljanje savezom i izborni proces, čime je prekršeno jedno od temeljnih pravila svjetske nogometne organizacije, neovisnost nacionalnih saveza.

Problemi su kulminirali nakon što su izbori za novo vodstvo ANFA-e više puta odgađani. FIFA je još u ožujku poslala svoje predstavnike u Nepal kako bi nadzirali izborni proces i pokušali pomoći u pronalasku rješenja, no izbori nisu održani. Unatoč višestrukim upozorenjima i dodatnom vremenu koje je FIFA dala nepalskoj strani, spor nije riješen.

Ranije ove godine Nacionalno sportsko vijeće suspendiralo je ANFA-u na tri mjeseca zbog neslaganja oko upravljanja savezom i organizacije izbora, što je dodatno produbilo sukob između nogometnih i državnih vlasti.

FifaSp 2026.Nepal
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