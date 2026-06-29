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Australac imao sve u rukama, a onda se sve raspalo: Prižmić režirao Wimbledonski povratak

Australac imao sve u rukama, a onda se sve raspalo: Prižmić režirao Wimbledonski povratak
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Foto: AllShotLive/Actionplus/Profimedia

Prižmić, 89. tenisač na svijetu, preokretom je došao do pobjede protiv igrača koji je na ATP ljestvici četiri mjesta bolje plasiran

29.6.2026.
19:34
Sportski.net
AllShotLive/Actionplus/Profimedia
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Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, uspješno je startao na Wimbledonu, trećem Grand Slam turniru u godini, svladavši u prvom kolu Australca Adama Waltona s 4-6, 7-6(3), 6-4, 6-2.

Prižmić, 89. tenisač na svijetu, preokretom je došao do pobjede protiv igrača koji je na ATP ljestvici četiri mjesta bolje plasiran.

Australac je meč otvorio breakom i tu je prednost sačuvao do kraja prve dionice. Sigurniji je bio 27-godišnji Walton u uvodnom dijelu meča, a do novog breaka je stigao kod 4-4 u drugom setu, čime je došao sasvim blizu velikog vodstva od 2-0 u setovima.

Tada se dogodio prijelomni trenutak dvoboja jer je Prižmić kod 4-5 u drugoj dionici došao do prvog breaka u meču. Kasnije je dominirao u tie-breaku čime je izjednačio na 1-1 u setovima.

Od kraja drugog seta Prižmić je postao tenisač koji je bio bolji i jači, koji je dominirao i često prijetio suparniku na njegov početni udarac. U trećem setu Prižmić je ključni break napravio kod 4-4, dok je u četvrtom dva puta oduzeo servis Waltonu i time zasluženo izborio plasman u drugo kolo.

Tamo će mladi hrvatski tenisač igrati protiv boljega iz dvoboja u kojem se sastaju treći nositelj na londonskoj travi Kanađanin Felix Auger-Aliassime i Kazahstanac Aleksandr Ševčenko.

Nešto prije pobjede Prižmića iz turnira je ispao drugi hrvatski tenisač Marin Čilić. Njega je s uvjerljivih 6-1, 6-2, 6-4 nadigrao ruski igrač Danil Medvjedev.

WimbeldonDino Prižmić
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