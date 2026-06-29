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Ekspresan kraj za Čilića: Medvjedev ga pomeo s Wimbledona za manje od dva sata

Ekspresan kraj za Čilića: Medvjedev ga pomeo s Wimbledona za manje od dva sata
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Foto: Ben Whitley, PA Images/Alamy/Profimedia

Medvjedev je sada povećao prednost u karijeri u međusobnim susretima protiv Čilića, vodi 5-1.

29.6.2026.
19:14
Hina
Ben Whitley, PA Images/Alamy/Profimedia
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Nakon samo jednog sata i 50 minuta nastup je na Wimbledonu okončao 37-godišnji hrvatski tenisač Marin Čilić, njega je u prvom kolu nadigrao Rus Danil Medvjedev sa 6-1, 6-2, 6-4.

Medvjedev je sada povećao prednost u karijeri u međusobnim susretima protiv Čilića, vodi 5-1. U predigri Wimbledona igrali su i u nizozemskom 's-Hertogenboschu kada je ruski igrač slavio sa 6-2, 3-6, 6-1.

Prvi set trajao je tek 29 minuta i prošao je u potpunoj dominaciji ruskog tenisača, postavljenog za osmog nositelja u All England Clubu. U drugom setu Čilić se držao do 2-2 nakon čega je Medvjedev napravio niz od četiri gema te je drugu dionicu dobio za samo 37 minuta.

Taj se niz gemova ruskog tenisača protegnuo i na treći set u kojem je poveo s 3-0. Tek tada je Čilić „pokazao zube“ te se uspio vratiti do 3-3. Mogao je Čilić nastaviti taj svoj povratak u meč, ali kod 4-4 nije iskoristio dvije break šanse.

Vrlo brzo se pokazalo da je to bila posljednja Čilićeva šansa u ovom meču. Kod 5-4 je 30-godišnji ruski igrač napravio novi break koji je u tom slučaju označio kraj meča.

Medvjedev je tijekom 2023. i 2024. godine igrao polufinala u All England Clubu.

WimbeldonMarin čilićDaniil Medvedev
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