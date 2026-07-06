FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
bitka za iberiju /

Španjolski izbornik prizano pred veliki derbi: 'Radije bih da Ronaldo ne igra'

Španjolski izbornik prizano pred veliki derbi: 'Radije bih da Ronaldo ne igra'
×
Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

De la Fuente je dodatno naglasio kako njegova momčad ne smije imati ni trenutak opuštanja

6.7.2026.
15:39
Sportski.net
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Izbornik Španjolske Luis de la Fuente otvoreno je priznao kako bi radije izbjegao Cristiana Ronalda na terenu uoči potencijalno spektakularnog dvoboja protiv Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva. Iako je naglasio veliko poštovanje prema portugalskom kapetanu, smatra da i u 41. godini života Ronaldo i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju koja može odlučiti utakmicu u svakom trenutku.

Susret Španjolske i Portugala, koji će se igrati na AT&T stadionu u Arlingtonu, već sada se najavljuje kao jedan od najvećih derbija nokaut faze. De la Fuente je uoči utakmice istaknuo kako je svjestan težine zadatka i individualne kvalitete protivničkog kapetana.

“Divim se Cristianu i igračima poput njega, njegovom karakteru i ambiciji. On je primjer svima,” rekao je španjolski izbornik. “S talentom i klasom koju ima, može odlučiti utakmicu u bilo kojem trenutku. Radije bih da ne igra, ali vjerujem da hoće i da ćemo imati priliku uživati u jednom od najboljih igrača u povijesti. Na nama je da budemo bolji od njega i njegove momčadi.”

Unatoč godinama, Cristiano Ronaldo ostaje centralna figura portugalske reprezentacije i i dalje izaziva rasprave o njegovoj ulozi u sustavu Roberta Martíneza. Dok dio javnosti smatra da njegova prisutnost može utjecati na dinamiku igre, u španjolskom taboru takve teorije ne shvaćaju olako.

Mladi veznjak Barcelone Gavi također vjeruje da Ronaldo i dalje predstavlja opasnost bez obzira na kontekst i godine, što dodatno potvrđuje respekt koji portugalski kapetan uživa među protivnicima.

De la Fuente je dodatno naglasio kako njegova momčad ne smije imati ni trenutak opuštanja.

“S Cristianom ne smijete biti nepažljivi ni sekunde. Takvim igračima ne smije se ostaviti prostor,” poručio je. “Vjerujem u naše braniče i u našu igru. Vidjet ćemo tko će biti bolji u ovom dvoboju.”

Dodatnu težinu susretu daje činjenica da bi ovo mogao biti posljednji svjetski turnir Cristiana Ronalda. Portugalski kapetan već je ranije potvrdio kako mu je 2026. godine posljednje Svjetsko prvenstvo, što svakom njegovom nastupu daje posebnu emocionalnu dimenziju.

Ronaldo je i sam nedavno poručio kako njegov kraj u reprezentaciji neće određivati drugi.

“Bilo da igram ili ne, uvijek ću imati važnu ulogu u ovoj reprezentaciji. Završit ću kada ja to odlučim, a ne kada mi drugi kažu,” izjavio je portugalski napadač.

španjolskaPortugalLuis De La FuenteSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.Cristiano Ronaldo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike