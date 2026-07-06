Španjolski izbornik prizano pred veliki derbi: 'Radije bih da Ronaldo ne igra'

Izbornik Španjolske Luis de la Fuente otvoreno je priznao kako bi radije izbjegao Cristiana Ronalda na terenu uoči potencijalno spektakularnog dvoboja protiv Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva. Iako je naglasio veliko poštovanje prema portugalskom kapetanu, smatra da i u 41. godini života Ronaldo i dalje predstavlja ozbiljnu prijetnju koja može odlučiti utakmicu u svakom trenutku.

Susret Španjolske i Portugala, koji će se igrati na AT&T stadionu u Arlingtonu, već sada se najavljuje kao jedan od najvećih derbija nokaut faze. De la Fuente je uoči utakmice istaknuo kako je svjestan težine zadatka i individualne kvalitete protivničkog kapetana.

“Divim se Cristianu i igračima poput njega, njegovom karakteru i ambiciji. On je primjer svima,” rekao je španjolski izbornik. “S talentom i klasom koju ima, može odlučiti utakmicu u bilo kojem trenutku. Radije bih da ne igra, ali vjerujem da hoće i da ćemo imati priliku uživati u jednom od najboljih igrača u povijesti. Na nama je da budemo bolji od njega i njegove momčadi.”

Unatoč godinama, Cristiano Ronaldo ostaje centralna figura portugalske reprezentacije i i dalje izaziva rasprave o njegovoj ulozi u sustavu Roberta Martíneza. Dok dio javnosti smatra da njegova prisutnost može utjecati na dinamiku igre, u španjolskom taboru takve teorije ne shvaćaju olako.

Mladi veznjak Barcelone Gavi također vjeruje da Ronaldo i dalje predstavlja opasnost bez obzira na kontekst i godine, što dodatno potvrđuje respekt koji portugalski kapetan uživa među protivnicima.

De la Fuente je dodatno naglasio kako njegova momčad ne smije imati ni trenutak opuštanja.

“S Cristianom ne smijete biti nepažljivi ni sekunde. Takvim igračima ne smije se ostaviti prostor,” poručio je. “Vjerujem u naše braniče i u našu igru. Vidjet ćemo tko će biti bolji u ovom dvoboju.”

Dodatnu težinu susretu daje činjenica da bi ovo mogao biti posljednji svjetski turnir Cristiana Ronalda. Portugalski kapetan već je ranije potvrdio kako mu je 2026. godine posljednje Svjetsko prvenstvo, što svakom njegovom nastupu daje posebnu emocionalnu dimenziju.

Ronaldo je i sam nedavno poručio kako njegov kraj u reprezentaciji neće određivati drugi.

“Bilo da igram ili ne, uvijek ću imati važnu ulogu u ovoj reprezentaciji. Završit ću kada ja to odlučim, a ne kada mi drugi kažu,” izjavio je portugalski napadač.