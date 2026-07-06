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Princeza došla u svlačionicu Norveške, a Haaland ju dočekao bez majice: Snimka obišla svijet

Princeza došla u svlačionicu Norveške, a Haaland ju dočekao bez majice: Snimka obišla svijet
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Foto: Powerpics/Alamy/Profimedia

Norveška se sada okreće četvrtfinalu gdje ih čeka Engleska

6.7.2026.
14:31
Sportski.net
Powerpics/Alamy/Profimedia
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Princeza Ingrid Alexandra, buduća norveška kraljica, unijela je dašak kraljevskog glamura u svlačionicu norveške reprezentacije nakon povijesne pobjede nad Brazilom i plasmana u četvrtfinale. Norvežani su slavili 2:1, a Erling Haaland, dvostruki strijelac, dočekao je princezu bez majice, uz široki osmijeh, zagrljaj i nekoliko šala koje su dodatno razvedrile slavlje.

 

 

U pratnji joj je bio brat, princ Sverre Magnus, dok su oboje predstavljali obitelj u SAD‑u zbog zdravstvenih razloga njihove majke, princeze Mette Marit. Ingrid je prva u liniji nasljeđivanja norveškog trona, koji, kao i britanski, ima isključivo ceremonijalnu ulogu.

Norveška se sada okreće četvrtfinalu, gdje ih čeka Engleska, a kraljevski posjet samo je dodatno podigao moral momčadi koja sanja novo veliko iznenađenje.

Erling Braut HaalandNorveškaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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