Princeza došla u svlačionicu Norveške, a Haaland ju dočekao bez majice: Snimka obišla svijet

Princeza Ingrid Alexandra, buduća norveška kraljica, unijela je dašak kraljevskog glamura u svlačionicu norveške reprezentacije nakon povijesne pobjede nad Brazilom i plasmana u četvrtfinale. Norvežani su slavili 2:1, a Erling Haaland, dvostruki strijelac, dočekao je princezu bez majice, uz široki osmijeh, zagrljaj i nekoliko šala koje su dodatno razvedrile slavlje.

Princess Ingrid Alexandra, who will be Queen of Norway in the future meets with Erling Haaland after Norway’s win vs Brazil. 🇳🇴 pic.twitter.com/kFMGDkQLvT — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 6, 2026

U pratnji joj je bio brat, princ Sverre Magnus, dok su oboje predstavljali obitelj u SAD‑u zbog zdravstvenih razloga njihove majke, princeze Mette Marit. Ingrid je prva u liniji nasljeđivanja norveškog trona, koji, kao i britanski, ima isključivo ceremonijalnu ulogu.

Norveška se sada okreće četvrtfinalu, gdje ih čeka Engleska, a kraljevski posjet samo je dodatno podigao moral momčadi koja sanja novo veliko iznenađenje.