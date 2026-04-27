Veselin Vujović preuzima reprezentaciju s velikim renomeom koja traži izlaz iz krize

Iskusni rukometni stručnjak Veselin Vujović ponovno preuzima reprezentaciju koju dobro poznaje, klupu Katara. Riječ je o povratku u osjetljivom trenutku za nekadašnjeg azijskog dominatora, koji pokušava izaći iz rezultatske krize.

Vujović se tako vraća na izborničku poziciju manje od godinu dana nakon prethodnog mandata, tijekom kojeg je vodio Katar na Svjetskom prvenstvu 2025., održanom u Hrvatskoj, Norveškoj i Danskoj. Tadašnja kampanja nije ispunila očekivanja, njegova je momčad natjecanje završila na skromnom 21. mjestu, iako su utakmice grupne faze igrali u Poreču.

Nakon njegovog odlaska, reprezentaciju je preuzeo trofejni Španjolac Valero Rivera, no rezultati nisu krenuli uzlaznom putanjom. Naprotiv, uslijedio je novi udarac za reprezentaciju koja je godinama bila sinonim za dominaciju u Aziji. Nakon šest uzastopnih naslova kontinentalnog prvaka, Katar je početkom godine u finalu Azijskog prvenstva neočekivano poražen od Bahreina, čime je prekinut niz koji je trajao više od desetljeća.

Upravo zbog takvih rezultata, povratak Vujovića predstavlja pokušaj stabilizacije i povratka na stare staze uspjeha. Riječ je o treneru s bogatim iskustvom, koji je najveći rezultat ostvario sa reprezentacijom Slovenije osvojivši broncu na Svjetskom prvenstvu 2017., kada je u borbi za treće mjesto svladao Hrvatsku.

Iako je Katar već osigurao nastup na sljedećem Svjetskom prvenstvu, ždrijeb ga smješta u posljednji, četvrti šešir. To znači da će ova reprezentacija biti potencijalno neugodan protivnik favoritima.

