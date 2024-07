Hrvatska rukometna reprezentacija od 11.00 igra svoju treću utakmicu na Olimpijskim igrama. Nakon poraza od Slovenije 31-29 i dramatične pobjede protiv Japana 30-29 u 1. kolu skupine A, izabranici Dagura Sigurdssona igraju protiv Njemačke. Naši rukometaši protiv reprezentacije koja ima najjaču rukometnu ligu na svijetu traže iskupljenje za izgubljenu utakmicu protiv Slovenije. Veselin Vujović javio nam se kako bi najavio utakmicu i iznio svoje dojmove dosad s natjecanja, što se tiče rukometa...

"Vidjet ćemo što se biti protiv Njemačke. To će biti jedna sasvim drugačija utakmica, bez obzira na poraz od Slovenije. Sve je moguće", kazat će Vujo i nastaviti:

"Do problema je došlo kad je Duvnjak protiv Slovenije izašao iz igre. Duvnjak najbolje igra na svijetu 5-1 obranu. Evo, garantiram da je najbolji na svijetu na tom prednjem u 5-1 obrani. Protiv Slovenije, Duvnjak je igrao strašnu obranu, vodio napad i funkcioniralo je. Kad su Slovenci promijenili svoju formaciju, Sigurdsson više nije Duvnjaka stavljao u početnu poziciju, da proba, da razbije slovenski ritam. Hrvatska je počela vjerovati u tu obranu, tako i u Duvnjaka. Hrvatska protiv Slovenije nije igrala u ono što vjeruje. Šokiran sam, blago rečeno još uvijek", priča nam Veselin Vujović.

"Uvjeren sam da uz bolje vođenje, da bi Hrvatska u utakmici bila bliža pobjedi. Vlah i Janc su junaci, a tragičar, po meni, je Dagur i Šoštarić", navodi Veselin Vujović.

Nikša Kaleb nam je u analizi utakmice protiv Slovenije kazao kako poraz ide više na dušu Sigurdssonu nego igračima i da je Sigurdsson utakmicu vodio ziheraški i šalabahterski...

"Gledajte, možda ću sad pogriješiti što ću reći, meni na dušu ako nije istina, ali čuo sam da je Dagur Sigurdsson smješten izvan olimpijskog sela u Parizu, a kako su igrači s Denisom Špoljarićem, pomoćnikom, u olimpijskom selu", govori Veselin Vujović. Odmah smo mu rekli kako je prvi tu informaciju pustio upravo Nikša Kaleb kroz Net.hr kanale uoči prve utakmice Hrvatske protiv Japana, gostujući u podcastu Net.hr-a.

"Zato kažem. Dakle, zamislite recimo Linu Červara, da je on takvo što napravio, a on je povijest, legenda, pa razapeli bi ga na križ. Zamislite da je ikom od bivših izbornika, nekim ljudima iz HRS-a, bilo kome, takvo što palo na pamet. I onda dođe jedan Islanđanin, koji misli da je najbolji na svijetu, najskuplji i takvo što napravi. Vjerojatno će on poslije Olimpijskih igara dobiti otkaz, ako se nešto drastično ne promijeni u igri Hrvatske. Čovjek dobiva tolike novce, od hrvatskih trenera prije nikad nitko nije dobivao takve novce i katastrofa je da bolje to ne vodi i ne radi. Ne znam što bi rekao. Sad Hrvatskoj slijede ozbiljne reprezentacije, po nekakvom rankingu, uz dužno poštovanje Japanu i Sloveniji, da nikog ne uvrijedim. Kako će ići daje za Hrvatsku, na koji način će Sigurdsson voditi reprezentaciju, to stvarno ne znam, ali ono što su pričali igrači i stručni stožer, da Hrvatska ima trenera. Nitko ne govori, nitko od medija ne piše o tim nekim stvarima, ali možda u Hrvatskoj više nema te rukometne kvalitete koje je prije bilo i možda se moramo s time pomiriti. Da dođe Dagur, Horvat, Vujo, bilo tko, ne može pokrenuti ovu ekipu, možda je tako. Možda i nije. Da je tako, e onda se već mora napraviti neka detaljna analiza i promjene koje su nužne, ali ovo ovako ne ide i hrvatska rukometna reprezentacija ne izgleda kao ozbiljna reprezentacija."

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Čemu se, onda, nadati protiv Njemačke?

"Protiv Njemačke će za Hrvatsku biti sasvim drugačija utakmica. Mislim da su suci, Mađari, debelo pogurali Nijemce na početku. Japanci nisu ni blizu bili tako dobri protiv Njemačke kao protiv Hrvata. Hrvatska je pokazala da može igrati s Nijemcima i to jako dobro. Mada, ova je Njemačka puno bolja od one koju su Hrvati dobili u kvalifikacijama za OI. U takvim utakmicama mora se pokazati karakter. Nije tako dramatično za Hrvatsku, jer je tu ona pobjeda protiv Japana u posljednjoj sekundi. Ukoliko Hrvatska dobije Njemačku, stvarno će pokazati da je to jedan nevjerojatan nivo. Idemo Daguru i dečkima dati šansu, da izvuku situaciju, a da se Dagur pokaže kao pravi stručnjak i koliko može. Pred njim je jedna velika škola."

Dokazano je da Kuzmanović jako dobro reagira kad je prvi golman, a Matej Mandić drugi. Protiv Japanaca je krenuo s Mandićem koji je mogao i bolje braniti, a kad je ušao Kuzmanović, ni on nije bio baš na nivou, možda tek na kraju...

"Imaš i Srnu tu koji u Zagrebu igra 5-1 obranu, pa kad dođu na drugog pivotmena, oni se spuštaju na 6-0. To je obilježilo igru Zagreba u prošloj sezoni u Ligi prvaka. Igra je Zagreba bila čista fantazija i ti ne uzmeš, Dagur u ovom slučaju, ništa dobro, već viđeno, prokušano, bar da se proba, prođe i ta varijanta, solucija. Ako je Sigurdsson uopće gledao utakmice Zagreba da bi znao kako mu igraju igrači Zagreba i reprezentacije. Niti u jednom trenutku Dagur nije pokušao poremetiti Sloveniju s brzim kretanjima, niti pokušati s prokušanim receptom, čisto da vidi kako bi to funkcioniralo. Puno tih stvari se moglo naučiti iz povijesti hrvatskog rukometa i ono što ti možeš vidjeti kod igrača po klubovima. E sad, koliko je to Dagur pratio, to sad već nije pitanje za mene, nego za nekog drugog. Iskreno se nadam da će hrvatski rukometaši pokazati drugo lice, ono bolje protiv Njemačke", zaključio je Veselin Vujović.

POGLEDAJTE VIDEO: Kaleb: 'Ovaj poraz ide na dušu Sigurdssonu. Šalabahterski i ziheraški je vodio utakmicu'