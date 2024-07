Nikša Kaleb analizirao je za portal Net.hr prvi poraz hrvatske rukometne repezentacije na Olimpijskim igrama.

Hrvatska je u susretu 2. kola skupine A na Olimpijskim igrama u Parizu izgubila danas od Slovenije s 29-31 (13-13).

Mario Šoštarić, Zvonimir Srna i Ivan Martinović zabili su po pet golova za Hrvatsku, a Sloveniju su predvodili Blaž Janc i Aleks Vlah s po osam pogodaka. Domagoj Duvnjak igrao je samo 21 minutu, a dok je on bio srednji u napadu te sa strane imao Martinovića desno i Lučina lijevo, vodili smo nekoliko puta +4, u prvih 15 minuta.

"Moram reći da mi je nekoliko poruka došlo od ljudi iz rukometa i svi se pitaju isto - kako je moguće da sami sebe pobijedimo?! Žao mi je jako naših igrača, imali su dobar voljni moment, dobar ulazak u susret, ali ipak negativni rezultat. Ulazak u utakmicu je bio dobar, otvorili smo odlično, poveli 4 razlike i onda vidimo da nam izbornik vodi utakmicu šalabahterski. Odjednom uvede Sigurdsson hokejaški, po 3-4 igrača i zamijenimo svoju igru gdje smo našli šifru kako igrati protiv Slovenije, našli smo tempo, rupe u obrani, rješenja i onda sami sebi pucamo, ne u jednu, nego u obje noge", kazao je Nikša Kaleb i nastavio:

Foto: Net.hr Nikša Kaleb

"Vidimo da s klupe nema neke lucidnosti da se reagira prema situaciji, nego se na papiriću odredi taktika prije utakmice. Ne može se objasniti drugačije izmjena 3-4 igrača odjednom koji su željni igre i u jednoj takvoj igri koja Sloveniji odgovara, u trenutku kad su gubili 4 razlike i mi ih sami svojim taktičkim pogreškama i promjenom tempa Sigurdssona, vraćamo u susret. Umjesto da produljimo taj napad i što dulje i više držimo pod pritiskom, čekajući da im padne koncentracija, pa onda slobodno možemo igrati jedan na jedan, a na kraju krajeva i da sebi damo vremena da se bolje organiziramo u obrani, mi napravimo drugačije. To je isključiva greška trenera, jer nije savetovao igrače da uspore igru i nastave tempom prve postave do 15 minute. Drugi put zaredom radimo krivo isključenje zbog krive izmjene, kao da su neka djeca željni igre, koja s nestrpljenjem žele ući u igru. To netko na klupi treba kontrolirati i takve stvari se ne smiju događati. To je jednostavna stvar koju netko treba kontrolirati na klupi, a to nije posao Sigurdssona".

Hrvatska je odlično otvorila utakmicu, povela 5-1 nakon 11 minuta, držala četiri gola prednosti do 9-5, ali nakon ulaska Lesjaka na slovenska vrata Slovenija je uhvatila rezultatski priključak. Bojali smo se da ne razbranimo slovenske golmane. Kad je stao Ferlin, nastavio je Lesjak.

"Sami smo sebe pobjedili, kad nam se uvukla nervoza onda smo promašivali zicere, penale i kontre. To igračima ne zamjeram, razumijem ih. Hrvatska ima igračku kvalitetu koja se mora, može i bolje iskoristiti", navodi Kina.

Ključnim se pokazalo razdoblje od 44. do 50. minute kada je Slovenija serijom 5-0 stigla do prednosti 25-21. Hrvatska je smanjila na 25-23, a kod tog rezultata Šoštarić nije iskoristio zicer za smanjenje na 25-24 sedam minuta prije kraja i tu je propala posljednja prilika za povratak u dvoboj.

Pogledajte u priloženom videu gore što je sve rekao Nikša Kaleb, koje je pogreške detektirao, prednosti istaknuo, te kakvu je poruku još jednom poslao.

