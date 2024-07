Hrvatski rukometaši uspjeli su ranije danas doći do 2 boda na otvaranju Olimpijskih igara. Teže od očekivanog. Ivan Martinović, popularni naš Marta, sa zvukom je sirene zabio izvana za pobjedu 30-29 u Paris Expo Porte de Versaillesu. Kapetan Domagoj Duvnjak bio je junak, motor pokretač come backa Hrvatske, koja je gubila i -6.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vukao je Domi i u obrani i u napadu. Dagur Sigurdsson, izbornik Hrvatske, nije dobro vodio utakmicu. Japanci, njegova reprezentacija koju je do posla u Hrvatskoj vodio čak 7 godina, izmislio ju praktički, brzim rukometom i 6-0 obranom, iznenadila i njega i igrače.

"Igrači su izvukli Dagura Sigurdssona. U prvih 45 minuta taktika je bila loša, Sigurdsson se pogubio. U sredini obrane imamo problem", konstatirao je za Net.hr proslavljeni bivši rukometaš Nikša Kaleb Kina, čiji komentari i analize kao mina odjeknu u javnom sportskom eteru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Pixsell Nikša Kaleb sudjelovao je u izgradnji Pelješkog mosta

"Ovaj turnir počinjemo s dva boda i to je najbitnije. Kako sam osoba koja će sve reći, naravno uz argumente, što mislim i držim do svog stava, a i do samopoštovanja, Olimpijske igre su za mene počele s jednom perfidnom stvari, a to je ono izrugivanje s vjerom, što ne mogu dozvoliti, kao olimpijac, poštujem sve ljude i vjere i. Kad su Francuzi bili toliko slobodni izgrugivati se s kršćanstvom, u vidu nekakve drag queen populacije, gay populacije koji mogu raditi što žele u svojim životima, onda su ti isti Francuzi mogli napraviti i sličnu stvar sa, bit ću skroman, ne želim nikog uvrijediti, s drugim vjerama. Ali, dobro znamo što se dogodilo sa satiričnim listom Charlie Hebdo, pa su nakon pokušaja crtanja i slikanja proroka Muhameda imali 12 mrtvih", počeo je osvrt na svečanu ceremoniju otvaranja Igara, koja je predmet žestokih reacija zbog sprdanja s Isusovom Posljednjom večerom. Mnogima to nije sjelo. Svi živi organizatore kritiziraju zbog čina koji je za svaku osudu...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nažalost, reakcija iz nekih drugih vjera je takva. Mi u kršćanstvu ne pribjegavamo tome, ali tražimo poštovanje, a to što su napravili Francuzi je dno dna. To što sad neka manjina terorizira većinu i što pod agendom nekakve ugroženosti i ljudskih prava forsira neku neravnopravnost i nešto što u glavama većine možda izgleda poremećeno, neću reći da je bolest, to je njihov problem. Međutim, neka ne nameću takve stvari nama. Olimpijska povelja naglašava poštovanje svih ljudi. To je, nažalost, jednostrano. Mogu sebe podcjeniti da sam 'nikakav' vjernik, ali i kao takav ne dam nikome da mi vrijeđa vjeru, pa iz tog samopoštovanja i u ime svih sportaša koji su reagirali, govorim i u svoje ime i u ime svih kojima ovo smeta", oštro je reagirao Nikša Kaleb.

Čitav podcast s Nikšom Kalebom, naš novi, pogledajte u priloženom videu gore.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Nikša Kaleb otkrio nam je tajnu gola koji ga je lansirao u vječnost: 'Imao sam osjećaj kao da mi je um odvojen od tijela'