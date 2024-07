Nikša Kaleb, proslavljeni bivši rukometaš, osvajač zlata sa SP-a 2003. u Portugalu i zlata sa Olimpijskih igara u Ateni 2004., gostovao je u podcastu Net.hr-a uoči početka olimpijskog rukometnog turnira u Parizu. Javio nam se Kina iz Metkovića, iako je često zadnjih dana u Splitu. Hrvatska rukometna muška reprezentacija u subotu od 14.00 igra prvu utakmicu u skupini A. Suparnik našima su Japanci. Kina je tijekom karijere osvojio još dvije medalje - srebro sa SP-a iz Tunisa i Europskog prvenstva 2008.

Dvije rane utakmice na turniru u 11.00

"Hrvatska ima izazov dviju utakmica protiv Slovenije i Njemačke u 11.00 ujutro. Znamo da se kroz Pariz, gdje god ti bio, ne može tako lako doći do dvorane. To znači barem sat vremena atobusa, sat vremena priprema za utakmicu. Opet treba sve to držati pod kontrolom i tu je ta uloga Denisa Špoljarića, bez obzira bio Sigurdsson u selu ili ne, govori nam Nikša Kaleb.

"Skupine na OI su podjednako jake i ne treba gledati raspored, nego prvu utakmicu i svaku sljedeću. Turnir počinje u 14.00 protiv Japana, kojeg Sigurdsson ima u malom prstu", navodi za uvodni sraz protiv Japana...

Naravno da je Kina objašnjavao u svom stilu...

'S divljima možeš na dva načina'

"Jedna moja prijateljica, psihijatrica je rekla da nekad sa psihopatima možeš razgovarati jedino na način kao psihopat. Jer, drugačije ne razumiju. Protiv 'divljih' reprezentacija trebaš biti veći divljak ili im ubiti svo to divljaštvo dobrom igrom. Protiv Japana možemo igrati komotno 6-0."

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Nikša roni malo radno, malo rekreativno...

"Sve je bilo podređeno tome da poslove završim do OI i da mogu u miru pratiti, ne samo rukomet, nego i ostale sportove. Rekao bih da su moja očekivanja potajna, da ne bi stvarao pritisak igračima i da ne bi ispalo da vjerujem ja u njih više nego oni sami u sebe. Prva utakmica je najbitnija".

Hrvatska sa egzotičnim reprezentacijama ima tradicionalno problema...

"Protiv Japana možemo igrati 6-0 uz dobru pokretljivost, da nam krila ne spavaju u obrani na zadnjim pozicijama, već da zatvaraju prostor i pomažu suigračima do sebe", objašnjava Nikša Kaleb koji nam je otkrio kako Sigurdsson neće biti u olimpijskom selu s igračima, nego posebno.

'Izbornik je tražio svoj mir i izolaciju od olimpijskog sela'

"Vidjet ćemo hoće li to ustini tako biti. Informacija iz reprezentativnih krugova je da je izbornik tražio svoj mir, da ne bude pod pritiskom u Olimpijskom selu. Koliko god Olimpijske igre bile najveći sportski događaj, uvijek postoji određeni dio sportaša, koji se plasiraju na Olimpijske igre po kontinentalnom ključu. Znaju da nisu u krugu favorita, ali sam taj doživlja da su tu svi najbolji sportaši svijeta, njima je to egzotika i onda troše energiju onim drugim vrhunskim sportašima, koji su javno ili potajno došli u borbu za medalju. Nije čudno da izbornik traži svoj mir. Znalo se da pojedine reprezentacije, poput američke košarkaške reprezentacije 2004., koja uopće nije bila u olimpijskom selu. Htjeli su se zaštiti od fotografiranja, autograma. Naravno, ne možemo mi sebe mjeriti s NBA igračima ili jednog Sigurdssona s takvim trenerima, ali on zna što i zašto radi i to ne znači da će u tom trenutku miševi kolo voditi dok mačke nema. Cieli tim ljudi na čelu sa Špoljarićem znaju svoj posao i kako neke stvari funkcioniraju. Špoljarić ima iskustva i dobro zna kako stvari funkcioniraju u Olimpijskom selu."

Špoljarić kao Irfan Smajlagić

"Sama ta uloga pomoćnika, a vezano za prisustvo i ne prisustvo Sigurdssona, je velika, ogromna. Usporedio bih njegovu ulogu s nekadašnjom Irfana Smajlagića. Kad smo imali utakmicu u 8.30 protiv Koreje, on nas je ustao u 4.00 ujutro. Po mraku smo trčali kroz olimpijsko selo i nije nam dao poslije toga spavati. Onaj koji razumije sport zna kako djeluje inzulin. Ne smiješ se puno ni najesti, jer te taj inzulin počne uspavljivati", rekao je Nikša Kaleb.

Foto: Net.hr Nikša Kaleb

"Nije mi čudno kad izbornik nije uz svoje igrače, jer naši rukometaši su svi profesionalci. Prihvatili su Sigurdssona, prihvatili su njegove metode i vidjeli da čovjek zna što radi. Vidimo i da se u toku utakmice prilagođava stvarima i situaciji. Unio je nešto drugačije u reprezentaciju. Mogli bi oni sami funkcionirati u olimpijskom sleu bez izbornika jer su disciplinirani".

Kaleba pamtimo i po onom nevjerojatnom golu iza leđa, protiv Grčke na putu do olimpa... to je jedan od najljepših i najboljih golova ikad u rukometu, najatraktivnijih...

Gol koji se pamti

"Taj moj gol je bio na nekih 6 razlike pred kraj utakmice, nisam to planirao, ali mi je situacija dala tu mogućnost. Tek kad sam prešao centar to mi je palo na pamet. Kroz glavu mi je prošlo da moram pogledati mjesto odraza, da neka kapljica znoja ne bi postojala na terenu. Bilo bi nezgodno da stanem, jer ako stanem na tu kapljicu znoja, odoše sve 4 u zrak. Ispalo je atraktivno, fenomenalno i tada sam bio najbolje pripremljen, zahvaljujući Jurišiću i Raku, kao i Pešiću, koji su tada radili s nama na kondicijskoj pripremi. Imao sam osjećaj da ja svoje tijelo gledam s vrha dvorane, kao da mi je um odvojen od tijela. Toliko smo bili dobro fizički pripremljeni da smo mogli sudjelovati na gimnastičkom natjecanju. Na kraju je ostao taj gol kao Thuram nama u Francuskoj. Moramo biti pošteni i iskreni i reći da je taj potez po prvi put izvela žena, Anja Andersen i to baš na utakmici protiv Hrvatske."

Teško bi bilo čitavu Kininu karijeru opisati u dvije minute...

"Olimpijske igre i SP, naravno da ne smijem žaliti za ičim. Rezultat je to dugog procesa, od samog početka od malih dana, dječačke dobi, od doba iz pelena. Rezultata je bio takav kakav je da nemam za čim žaliti. Cijeli taj proces je završio s medaljama. One su na zidu, uokvirene. Ima tu i slike moje djece i morski motivi, to je moj zid u mući u Metkoviću.

S Nikšom Kalebom smo razgovarali skoro 20 minuta, a što nam je sve Kina otkrio, kakve je stvari i detalje detektirao u rukometnoj reprezentaciji Hrvatske, pogledajte u proloženom videu gore.

