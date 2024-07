Olimpijske igre u Parizu - Rukometni turnir

Hrvatska - Japan 30-29

HRVATSKA: Kuzmanović - Mihić, Šoštarić - Načinović - Srna, Cindrić, Martinović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Klupa: Mandić, Grahovac, Šipić, Lučin, Šarac, Duvnjak, Klarica

Izbornik: Sigurdsson

Tekst se nastavlja ispod oglasa

JAPAN: Nakamura - Sugioka, Motoki - Yoshida - Baig, Yasuhira, Tokuda

Klupa: Okamoto, Sakurai, Tamakawa, Takano, Yoshino, Fujisaka, Watanabe

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Izbornik: Ortega

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska je u subotu dobila Japan u 1. kolu skupine A na Olimpijskim igrama u Paris Expo Porte de Versaillesu. Ivan Martinović je zabio golčinu sa zvukom sirene Japancima. Skoro smo oplakali, ali hvala Bogu nismo. Domagoj Duvnjak, kapetan reprezentacije u rukometu, bio je junak utakmice, a Marta čovjek odluke. Šoštarić je, pak, bio naš prvi strijelac.

Hrvatska je sredinom drugog dijela gubila sa šest razlike, no u završnici je uspjela iščupati pobjedu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatsku su do pobjede predvodili spomenuti Mario Šoštarić sa šest golova, te Lovro Mihić sa četiri gola, dok je na drugoj strani najefikasniji bio Kosuke Yasuhira sa 10 golova. Golman Okamoto izluđivao je naše rukometaše i uz Yasuhiru bio najbolji pojedinac u momčadi Japana.

U prvom susretu iz naše skupine Španjolska je pobijedila Sloveniju sa 25-22, a kasnije se još sastaju Švedska i Njemačka.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U susretu 2. kola odabranike hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona za dva dana očekuje susret protiv Slovenije.

Hrvatska reprezentacija je do sada osvojila dva olimpijska zlata (1996, 2004.) i jednu broncu (2012), dok Japan na olimpijskim igrama nikada nije bio bolji od devetog mjesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

30' - Gotova je utakmica. Martinović je zabio sa zvukom sirene. Ajmooooooo, pobjedaaaaa... 30-29.

59.10 - Veliki promašaj Martinovića izvana s krive strane. Šipić mu je napravio blok, ali nema pogotka. Japan ima napad možda čak i za pobjedu. Bože dragi, drama, triler...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

58.20 - Kuzma nije skinuo sedmerac.

57' - Majko draga, zabili su nam na prazan gol, ali s parkinga valjda.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

56' - Fujisaka zabija strašan gol, ali ne da Mihić da ostane +1 za Japance - 26-26. Uf, kakva dramatična utakmica.

51' - Šoštarić zabija za vodstvo Hrvatske 25-24. 9-8 u 13. minuti je bilo posljednje naše vodstvo. To je to, idemo Hrvatska!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

50' - Mihić zabija za 24-24. U 24. je posljednji put bilo neriješeno.

48' - Vratili smo se na -1. U tri minute zabili smo 3 gola. Duvnjak je heroj, Domi je kapetan od formata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

45' - Martinović je zabio sedmerac i smanjio na 20-23

43' - Okamoto nas je smot'o. Ima sad 9 obrana. Japanci lete i puni su samopouzdanja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

40' - Okamoto je uzeo 8 obranu, a ušao je u 14. minuti.

39' - Cindra je iznudio prekršaj, ali ne i sedmerac. Čini se da ga je netko u prolazu udario.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

38' - Kuzma je obranio, idemo Kuzma!

37' - Nakon gledanja video snimke ustanovljeno je da je Mihić napravio 3 minute.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

35' - Duvnjak zabija i vraća se sa srednjeg u napadu na prednjeg u obrani. Pitamo se samo koliko će izdržati...

32' - Kuzmanović skida sedmerac, ovo mu je prva obrana. Idemo Kuzma, kraju!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

31' - Nakon gola Lučina, mijenjamo obranu u 5-1 s Duvnjakom kao prednjim. Probijena obrana lako, pivot Yoshida ga je izborio.

31' - Idemo u drugih 30 minuta. Imamo prvi napad.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

30' - Gotovo je prvo poluvrijeme. Što smo sve prosuli i dali Japancima u 30 minuta, pa to je da se ubiješ. Japan nam je prodao brzinu, onu koju su naučili od Sigurdssona. Okamoto sve brani, na 65 % je obrana. Kuzmanović je na 0-5, Manda ih ima 4. 18-13 imaju Japanci. Gubili smo na SP-u 6, pa smo ih dobili. Eto, ajmo u tome naći nadu. I, slobodno se pomolite Bogu. Stalno igramo 1 na 1. Krila trebaju zatvarati (zbijati) bočnim kretanjem u obrani, a toga nema. Trebat će nam svima Božja pomoć. Jer, krila su nam nikakva, a lopta ne dolazi do cilja. Vjerujete li da Hrvatska u posljednjih 10 minuta nije ni pokušavala šutnuti koliko su bili loši, zatvoreni, Japan ih je zaustavio 6-0 obranom, niskom, ali brzom. Načinović je katastrofa. Dobili smo 18 golova, što znači da je naša obrana bila loša. Za zabrinuti se! Nadamo se boljim vijestima u nastavku.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

28' - 17-13 imaju Japanci. Rupetina u obrani, a Japanci se zabijau bezglavo. Njihov golman Okamoto ima 5 obrana, dok su naši ispod nivoa.

27' - Nemamo vanjski šut, suradnju s krilima, realizaciju, ne znamo igrati s igračem više. Promašujemo zicere... Bože, dragi moj Bože. Ortega je zvao time-out. Japanci nas uništavaju, igraju brzo i s mudima. Nesigurnost se uvukla u našu momčad, dok Japanci jure terenom kao da su rukometne kamikaze.

26' - Japanci su se obranili. O Bože...

25' - Japanci imaju +2. Jao, kakav gol su dali, kao snajperom sa 8 metara. Pljas, Kuzma se nije stigao ni ispružiti. Nije dobro.

24' - Forsiramo Šipića na crtu. Koristimo njegovu snagu u odnosu na Japance. Kuzmanović je na golu sad.

23' - Fujisaka je u naletu, uzor mu je Luka i sad na terenu Luki zabija dva gola u kratko vrijeme. Što ti je sport. To su Olimpijske igre, to je sportski duh, romantika s loptom najvišeg stupnja.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

21' - Cindra je organizator igre sad. Prošao je Cindra. Treba nam pravi Luka Cindrić.

20' - Šipić je zabio za 11-11. Šipić je dobar u obrani i obrana je bitnija. Bravo Marine, junačino naša!

19' - Imamo igrača više i obranili smo se. Imamo šansu za +2. Cindrić, Klarica i Srna su u igri. Jao, nije prošlo. Izgubili smo na postavljenu obranu loptu. Imamo problema na ostavljenu obranu, krila su nam odsječena.

18' - Japan je opet u vodstvu. Motoki Hiroki bio je jako raspoložen protiv Hrvatske u Egiptu. Ima 34. godine, tada nam je zabio 4 gola, a zovu ga motor Japana.

16' - Yasuhira je zabio 6 gol. Kako dečko igra, strašno.

15' - Šipić je ušao i razgrče sve Šipić. Nema obrane iz prostora niti isključenja. Šipić će zadati glavobolje Japancima na crti. Jao, Šipić nije zabio s crte, šteta.

13' - Duvnjak je zabio za 9-8 Hrvatske. Prvi gol kapetana, vođe. Yasuhira nam je zabio 5 golova uz asistenciju. Ubija nas taj omaleni rukometaš velikih mogućnosti.

11' - Gol za gol, dosta divlji rukomet gledamo. Navukli su nas Japanci na svoj mlin.

9' - Yoshidaje zabio brzog centra, iznudio dvije minute Srni i zabio gol. Najgore što se može dogoditi.

7' - Japanci su zaigrali 5-1 visoku obranu, ali Srna im je zabio sjajno.

6' - Lučin je dobio dvije minute.

5' - Serija 4-0 Hrvatske.

4' - Diže se Martinović s 10 metara i zabija, a nakon toga Mario Šoštarić, nakon dobre obrane, u5. minuti zabija za vodstvo 3-2. Serija 3-0 Hrvatske. Bravo!

3' - Mihić, jedino lijevo krilo na raspolaganju Sigurdssonu, zabija prvi gol za Hrvatsku. 2-1.

3' - Martinović je pogodio gredu. Obranili su se Japanci. Preferiraju u napadu brzu tranziciju i opet na crtu, opet dobro postavljeni Yoshida. 2-0 za Japan.

2' - Yasukira zabija izvana za 1-0. Japanci igraju 6-0 obranu. Vrlo su pokretni.

1' - Počela je utakmica. Sretno Hrvatska! Krenuli smo sa 6-0 obranom.

13.56 - Na redu je himna Japana. Neki njihovi pjevaju, neki ne, neki čak i žmire. Baš egzotika, da se netko ne naljuti. Ponosna nacija, u svakom slučaju.

13.55 - Ustanite dame i gospodo, svira se Lijepa naša.

13.54 - Dobar govor tijela imaju naši rukometaši.

13.52 - U tijeku je izlazak i predstavljanje igrača.

13.29 - Dobar dan dragi čitatelji Net.hr-a i domoljubi, svi oni kojima je sport u krvi. Olimpijske igre su počele, a naši rukometaši od 14.00 izlaze na teren. Suparnik je Japan. Izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson vodio je Japan čak 7 godina i momčad im zna napamet. Kako se kapetan Domagoj Duvnjak našalio na aerodromu Dr. Franjo Tuđman prilikom odlaska hrvatskih sportaša u Pariz na OI - "Poznajemo ih toliko da znamo koje aute voze". Inače, Duvnjaku su ovo 4. Olimpijske igre i posljednje u karijeri. Više o tome čitajte - OVDJE.

Najavu piše - Emanuel Knjaz

Hrvatska rukometna reprezentacija danas otvara Olimpijske igre utakmicom protiv Japana u 14 h. Hrvatski rukometaši nalaze se u teškoj skupini s Nijemcima, Španjolcima, Slovencima, Šveđanima i Japancima. Najboljih četiri iz skupine ide dalje u četvrtfinale Olimpijskih igara.

Japanci su na papiru najslabiji protivnici Hrvatske u skupini i pobjeda protiv njih u subotu je imperativ. Azijski viceprvaci neugodna su momčad. Nisu toliko fizički moćni, ali igraji brzi rukomet. Namučili su nas na Svjetkome prvenstvu 2021. godine kad se Hrvatska izvukla remijem u posljednjim sekundama.

No tada je na klupi Japana bio sadašnji izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson. Upravo će Islanđanin biti ključna osoba u ovoj utakmici jer poznaje Japance u srž, on ih je i doveo do toga statusa.

Hrvatska ima pozitivan rekord s Japanom u međusobnim susretima. Osim remija od prije tri godine susreli su se tri put, na Svjetskim prvenstvima 2005. i 2019. te na Olimpijskim igrama 2012. Sva tri puta Hrvatska je slavila uvjerljivom pobjedom.

Pobjeda protiv Japana bio bi veliki korak za plasman dalje jer nas dva dana poslije čekaju Slovenci, a dvije pobjede bi nas teoretski trebale odvesti dalje. No korak po korak.

POGLEDAJTE VIDEO: Ines Goda Forjan javila se iz Pariza.