Pred Matejom Mandićem, golmanom hrvatske rukometne reprezentacije i RK Zagreb, prvi je nastup na Olimpijskim igrama. U subotu od 14.00 stat će Manda na gol protiv Japana, egzotične reprezentacije koju je Dagur Sigurdsson kao izbornik vodio 7 godina. Islanđanin sve zna o svakom igraču Japana, kako se kapetan Domagoj Duvnjak našalio u najavi prije odlaska u Pariz - dobro smo pripremljeni, znamo čak i kakve aute voze.

"Spreman sam za svoj prvi nastup na Olimpijskim igrama", rekao je u uvodu razgovora za Net.hr Matej Mandić...

"U reprezentaciji vlada dobra atmosfera, klasična Hrvatska, rekao bih", dodaje adut na golu Hrvatske...

Naši su rukometaši dobro trenirali mjesec dana i došao je trenutak da to na turniru i pokažu. Hrvatska je smještena u paklenu grupu A zajedno sa Japanom, Njemačkom, Slovenijom, Švedskom i Španjolskom. Upravo će i tim redoslijedom igrati u skupini. U drugoj skupini B natjecat će se Argentina, Norveška, Danska, francuska, Mađarska i Egipat.

Foto: Profimedia

"Duge pripreme su iza nas i jedna smo dočekali na odemo put Pariza. Nikad lakše ujutro nije bilo ustati na avion. Uzbuđen sam i jedva čekamo svi da počne."

Kad se osvrne oko sebe Manda u očima svojih suigrača, sportskih suboraca, vidi žar u očima...

"Vidim, naravno da vidim. Čitava momčad je fokusirana i sretno što smo dio tako velikog sportskog natjecanja i želimo se pokazati u najboljem svjetlu. Nema većeg motiva nego igrati za svoju zemlju na Olimpijskim igrama. Idemo uživati, ali isto tako napraviti dobar rezultat. Nećemo biti statisti i naslikavati se po olimpijskom selu. Trenirali smo mjesec dana, pripreme proveli skupa i želimo sve to naplatiti", govori Matej Mandić koji je prošao najduže i najopsežnije pripreme s reprezentacijom u karijeri...

Foto: Profimedia

"Preživjeli smo pripreme, iako nije bilo lako. Zato smo fizički i taktički spremni. Ovo će biti zahtjevan turnir s velikim brojem utakmica. Sve ekipe su iznimno jake, tako da nas je izbornik i njegov stručni stožer spremio za najveća moguća opterećenja".

Pritiska nema. Rukometaši su otišli na Olimpijske igre željni napraviti iznenađenje i iznenaditi rukometni svijet...

"Dobro branim ove sezone tako da imam samopouzdanja. Bit će teško protiv svakog na turniru i od početka do kraja ćemo svi trebati, posebno ja i Kuzma, na vrhunskom nivou. Nadam se da ćemo dobro otvoriti natjecanje i utakmicu protiv Japana. To su Olimpijske igre i nema tu lakog suparnika. Svatko svakog može dobiti. Izbornik inzistira na maksimalnoj fokusiranosti svih 90 minuta. Na tome inzistira i od toga ne odstupa kod svih u momčadi, to mu je bitno", otkriva Manda.

Foto: Profimedia

"Želja mi je da osvojimo olimpijsku medalju. To bi bio uspjeh samo takav. No, želje su jedno, a realnost... vidjet ćemo... bilo koja medalja bi bila sjajna. Sigurdsson nas je nabrijao do maksimuma i unaprijedio u igri. Vidjet ćete sve na turniru", zaključio je Matej Mandić.

