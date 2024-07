Branko Tamše, slovenski rukometni trener koji je vodio Nexe i Zagreb, između ostalih klubova, gostovao je u podcastu Net.hr-a u kojem je analizirao 1. kolo olimpijskog turnira u rukometu.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Dotaknuo se svih utakmica, objasnio u čemu se rukomet promijenio i napredovao u odnosu na korona OI u Tokiju 2021., koja ga je reprezentacija dosad oduševila, kako je vidio prve utakmice Hrvatske i Slovenije, te zašto su golmani presudni. Naravno, najavio nam je i rukometni derbi Hrvatske i Slovenije danas od 11.00 na Olimpijskim igrama.

Govorio je poznati stručnjak iz Velenja i o Daguru Sigurdssonu, konkretno analizirao što je Islanđanin promijenio i unaprijedio u igri Hrvatske, te zašto su Japanci tako dobro reagirali upravo protiv Hrvatske Dagura Sigurdssona, izbornika koji je do posla u Hrvatskoj vodio upravo njih čak 7 godina.

Ponovno nam je Branko Tamše ispričao kako je Mario Šoštarić završio u reprezentaciji Hrvatske, ali ovog puta otkrio nam je neke nove detalje iz svog odnosa koji je više od odnosa igrač - trener.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Mario Šoštarić i Branko Tamše su prijatelji. Mario se nakon pobjede nad Japanom prekjučer javio emotivnom porukom Tamšeu i zahvalio mu što mu je on omogućio da mu se ispuni dječački san - da nastupi na Olimpijskim igrama u dresu Hrvatske.

"Hvala treneru što ste mi omogućili moj dječački san, prije svega da zaigram na Olimpijskim igrama i to u dresu Hrvatske. Jako me to dirnulo", otkrio je Branko Tamše.

Foto: Davor Javorović/Pixsell

To nam je otkrio sam Branko, popularni "Branč Osvajalec", kako su ga prozvali slovenski mediji zbog brojnih osvojenih trofeja u slovenskoj ligi i kupu.

Brankova je ideja bila, prije sad više od dvije i pol godine, da Mario igra za Hrvatsku, ideja i realizacija, uz amenovanje odgovornih ljudi u HRS-u...

Šoštarić je nekad igrao za Sloveniju, ali kako nije dobivao dovoljno šanse u slovenskoj rukometnoj reprezentaciji, Branku Tamšeu je bilo jako žao gledati takvog jednog talentiranog igrača da se pati, pa mu je sinula ideja - zašto ne bi igrao za Hrvatsku?

Branko Tamše pitao je Marija Šoštarića, u periodu dok je Hrvoje Horvat bio izbornik Hrvatske, a dok je Mario bio "višak" u reprezentaciji Slovenije, bi li, ako se uzme u obzir podrijetlo njegovih roditelja, igrao za Hrvatsku? Šoštarić ga je pogledao malo čudno i rekao - normalno da bi.

Za nacionalnu selekciju susjedne nam zemlje igrao je Mario Šoštarić u periodu od 2012. do 2020. te je skupio 36 nastupa uz 69 golova.

Slovenija je na desnom krilu imala paklenu konkurenciju, počevši od Dragana Gajića, zatim Gašpera Marguča, a onda i Blaža Janca. Nakon nastupa na Euru 2020. dvije godine nije bio pozivan u reprezentaciju i tada je na scenu stupio Branko Tamše.

Zvao je Branko, kad mu je Mario rekao da bi igrao za Hrvatsku, Cvebu, on je bio za, zvali su onda Savez, oni su bili za i zvali Marija i tu se sve pokrenulo...

"Navijat ću za Marija, ali drugi dio srca će sigurno navijati za Sloveniju. Najsretniji bi bio kad bi završilo neriješeno. Reći ću vam sad jedan detalj koji je jako bitan, ako ne presudan u odnosu mene i Marija Šoštarića. Ja sam 4 dana prije nego što sam se rodio ostao bez oca. I Mariju je umro otac. Poznat mi je jako dobro osjećaj kad odrastaš bez oca i to je jedna od stvari koje nas dodatno povezuju. Isti smo po tom pitanju. Jako sam mu pomogao, barem ja mislim tako", govori Branko Tamše.

Što nam je još rekao Branko Tamše pogledajte u videu gore.

