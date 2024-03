Hrvatska muška rukometna reprezentacija u subotu je poslijepodne u Hannoveru 99% izborila plasman na Olimpijske igre u Parizu. Sigurdssonovi izabranici pobijedili su domaćina Njemačku 33-30.

Bila je to fantastična predstava naših rukometaša i nakon dvije utakmice na turniru protiv Austrije u četvrtak i Nijemaca danas, možemo konstatirati kako je Dagur Sigurdsson hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji donio mirnoću, hladnokrvnost i odlično je posložio stvari...

Nakon pobjede nad Njemačkom stručnu analizu nam je dao poznati slovenski rukometni trener Branko Tamše. Izdvojio nam je konkretnih sedam stvari koje je Dagur Sigurdsson donio hrvatskoj muškoj rukometnoj reprezentaciji.

"Prije svega, ono što je jako bilo bitno je da izbornik Hrvatske Dagur Sigurdsson, sa svojim stavom i znanjem, dobije to prijeko potrebno samopouzdanje kod igrača. To je uspio, Igrači mu sad slijepo vjeruju. To je najbitnije. To se i vidi. S druge strane, donio je u reprezentaciju Hrvatske jednu mirnoću i varijante unutar nekih obrana. Primjerice, Šoštarića je stavio na dvojku u 5-1 obrani. Prije svega, dao je mogućnost i da se igra i 5-1 i 6-0 obrana na više načina. Pustio je igračima i ne komplicira u nekim napadačkim varijantama. Ubacio je neke detalje koji su okrenuli priču, a upravo to mogu i znaju veliki treneri. I u obrani i u napadu. I to je bilo dovoljno", objašnjava nam Branko Tamše i nastavlja:

"Hrvatska je oduvijek imala kvalitetne pojedince i utuvio im je u glavu vjeru da se može, a to dovoljno govori o njegovoj karizmi, o njegovom znanu i to je u tom trenutku, u trenutku u kojem je takvo što trebala Hrvatska. Isto tako, bio je to i jedan pozitivan šok ta izmjena, promjena izbornika. I ono što je najbitnije - svi žele na OI, a Dagur Sigurdsson je to kao izbornik i uspio. Eto, tih 6 stvari, konkretnih, je donio hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji".

Kakva su vam zapažanja u samoj utakmici?

"Što se tiče utakmice protiv Njemačka, od prve sekunde su Hrvati uzeli stvar u svoje ruke. Obrana je bila dobra na čelu s golmanom Dominikom Kuzmanovićem. Točno se vidjelo što i kako. Jako veseli da su iskoristili sav potencijal kojeg hrvatska muška rukometna reprezentacija ima. Dakle, kombinirali su 5-1 i 6-0 obranu, s tim da su u toj 5-1 obrani prednji bili i Duvnjak i Srna. I jedno i drugo je malo drugačije. Znamo kako igra Duvnjak, na toj 5-1 više pokriva prostor kad se dođe na dva kružna napadača. Prati sve dobro i uzima, presjeca napade. S druge strane, dobro se Hrvatska spuštala iz 5-1 u 6-0 obranu. Kao što sam već rekao, Sigurdsson je dosta koristio Šoštarića na dvojci, čime je omogućio Martinoviću da ga ne mijenja. Što je najbitnije, u svim tim varijantama koje sam sad rekao, Hrvatska nije trebala mijenjati niti jednog igrača".

Branko Tamše secirao nam je i ostale ključne detalje:

"Hrvatska je anulirala jednog Juri Knorra i jako dobro neutralizirala protok lopte na kružnog napadača. Nešto je prošlo, ali puno toga i nije. Jako je dobro istrčavala tranziciju. I krila su pogađala u situaciji kad je Hrvatska imala igrača više. Sigurdsson je dobro rotirao i imao svježu ekipu svih 60 minuta. Bilo je u Hannoveru puno navijača, glasniji su bili od Nijemaca pa je i to bio vjetar u leđa Hrvatskoj, koja ima roster koji zadovoljava kriterije modernog svjetskog rukometa, najboljeg na svijetu. Znači, reprezentacija Hrvatske može igrati puno obrana - 5-1, 6-0 i 3-2-1 i to u razno raznim varijantama. U napadu se mogu prilagoditi na sve postavljene obrane", zaključio je Branko Tamše.