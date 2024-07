UŽIVO

Olimpijske igre u Parizu

Rukometni turnir

Hrvatska - Njemačka 0-0

Hrvatska rukometna reprezentacija od 11.00 igra svoju treću utakmicu na Olimpijskim igrama.Nakon poraza od Slovenije 31-29i dramatične pobjede protiv Japana 30-29u 1. kolu skupine A, izabranici Dagura Sigurdssona igraju protiv Njemačke. Naši rukometaši protiv reprezentacije koja ima najjaču rukometnu ligu na svijetu traže iskupljenje za izgubljenu utakmicu protiv Slovenije. Naši su rukometaši imali dva dana odmora da se srede, poslože, analiziraju sa stručnim stožerom što nije bilo dobro protiv Slovenije, da se odmakne od robovanju očito nekog plana igre Sigurdssona koji za sad ne pokazuje rezultate. Nikša Kaleb i Veselin Vujović iskritizirali su u razgovorima za Net.hr Sigurdssona i rekli kako stvari stoje, onako kako je. Nikša Kaleb u stručnoj analizi kazao nam je prije dva dana:

"Moram reći da mi je nekoliko poruka došlo od ljudi iz rukometa i svi se pitaju isto - kako je moguće da sami sebe pobijedimo?! Žao mi je jako naših igrača, imali su dobar voljni moment, dobar ulazak u susret, ali ipak negativni rezultat. Ulazak u utakmicu je bio dobar, otvorili smo odlično, poveli 4 razlike i onda vidimo da nam izbornik vodi utakmicu šalabahterski, ziheraški i promaši taktiku za Sloveniju. Odjednom uvede Sigurdsson hokejaški, po 3-4 igrača i zamijenimo svoju igru gdje smo našli šifru kako igrati protiv Slovenije, našli smo tempo, rupe u obrani, rješenja i onda sami sebi pucamo, ne u jednu, nego u obje noge. Sami smo sebe pobjedili, kad nam se uvukla nervoza onda smo promašivali zicere, penale i kontre. To igračima ne zamjeram, razumijem ih. Hrvatska ima igračku kvalitetu koja se mora, može i bolje iskoristiti. Ova poraz ide na dušu Sigurdssonu više nego igračima", izjavio je slavni olimpijac Nikša Kaleb.

Veselin Vujović, s kojim smo razgovarali nakon Nikše Kaleba, kazao nam je:

"Sad Hrvatskoj slijede ozbiljne reprezentacije, po nekakvom rankingu, uz dužno poštovanje Japanu i Sloveniji, da nikog ne uvrijedim. Protiv Njemačke će za Hrvatsku biti sasvim drugačija utakmica. Mislim da su suci, Mađari, debelo pogurali Nijemce na početku. Japanci nisu ni blizu bili tako dobri protiv Njemačke kao protiv Hrvata. Hrvatska je pokazala da može igrati s Nijemcima i to jako dobro. Mada, ova je Njemačka puno bolja od one koju su Hrvati dobili u kvalifikacijama za OI. U takvim utakmicama mora se pokazati karakter. Nije tako dramatično za Hrvatsku, jer je tu ona pobjeda protiv Japana u posljednjoj sekundi. Ukoliko Hrvatska dobije Njemačku, stvarno će pokazati da je to jedan nevjerojatan nivo. Idemo Daguru i dečkima dati šansu, da izvuku situaciju, a da se Dagur pokaže kao pravi stručnjak i koliko može. Pred njim je jedna velika škola."

