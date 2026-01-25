FREEMAIL
drugi krug /

Sve ili ništa za Mađarsku: Slovenija stoji na putu prema polufinalu

Sve ili ništa za Mađarsku: Slovenija stoji na putu prema polufinalu
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Slovenija- Mađarska pratite putem portala Net.hr

25.1.2026.
13:46
Sportski.net
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Drugo kolo drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu donosi iznimno važan dvoboj u kojem nema prostora za kalkulacije. Slovenija i Mađarska od 15:30 sati igraju utakmicu koja bi mogla usmjeriti rasplet borbe za polufinale, a u nešto težoj poziciji su Mađari, pobjeda im je imperativ.

2. krug Europskog prvenstva u rukometu
25.1.2026
15:30
0
Slovenija
 
:
0
Mađarska
 

Najava

Mađarska je u prethodnom kolu pokazala karakter i mentalnu snagu. U susretu protiv Švicarske nadoknadili su čak sedam pogodaka zaostatka početkom drugog poluvremena, a u završnici su imali i vodstvo prije nego što je utakmica završila remijem 29:29. Taj povratak poslužio je kao jasan signal da ova reprezentacija ne odustaje, bez obzira na okolnosti.

Slovenija, s druge strane, u ovaj dvoboj ulazi nakon poraza od Švedske (25:31), ali rezultat ne otkriva cijelu priču. Slovenci su veći dio utakmice parirali favoriziranom protivniku, no Šveđani su furioznim ulaskom u drugo poluvrijeme – serijom 4:0 – prelomili susret i mirno ga priveli kraju.

Današnji dvoboj nudi sudar stilova, ali i mentaliteta: Mađarska koja mora riskirati i Slovenija koja traži povratak pobjedničkom ritmu. Ulog je velik, a pogreške će se skupo plaćati.

Utakmicu Slovenija – Mađarska pratite od 15:30 sati, ekskluzivno na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Kuzmanović u javljanju uživo: 'Mnogi su ih podcijenili, ali s razlogom su tu gdje jesu'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026SlovenijaMađarskaEhf
najčitanije
