Težak udarac za Island: Na Hrvatsku moraju bez bitnog igrača

Danas se igraju posljednje dvije utakmice preliminarne faze Europskog prvenstva. Hrvatska igra protiv Švedske za prvo mjesto skupine E, dok Nizozemska i Gruzija igraju utakmicu za nebitno treće mjesto. Sve ostale skupine zaključane su jučer, a ima ondje dosta iznenađenja.

Njemačka i Španjolska prošle su iz skupine A, u skupini B je neočekivano Portugal pobijedio Dansku i završio kao prvi, dok je u skupini C prva Francuska, a druga Norveška.

Što se tiče skupina s kojima se mi križamo, Slovenija je zauzela prvo mjesto u skupini D, dok je druga Švicarska, koja je zbog bolje gol-razlike prošla dalje s jednakim brojem bodova kao i Farski otoci. A iz skupine F dalje prolaze Island i Mađarska.

A moglo bi se reći da je Islandova pobjeda "Pirova pobjeda", budući da im se ozlijedio Elvar Orn Jonsson. Dvadesetosmogodišnji lijevi vanjski slomio je ruku u prvom poluvremenu, a njegov izostanak težak je udarac za islandske ambicije, budući da se radi o igraču koji je odigrao sve tri utakmice u skupini. Island je tako ostao bez važnog igrača, a Hrvatska dobila sitni poguranac u borbi za polufinale.

A s koliko će bodova Hrvatska doći Islandu u grupnu fazu saznati ćemo danas nakon utakmice sa Švedskom.

