VELIKI PEH /

Težak udarac za Island: Na Hrvatsku moraju bez bitnog igrača

Težak udarac za Island: Na Hrvatsku moraju bez bitnog igrača
Foto: Psnewz/sipa Press/profimedia

Jonsson je odigrao sve tri utakmice za Island, a na utakmici protiv Mađarske stradala mu je ruka.

21.1.2026.
8:49
Sportski.net
Psnewz/sipa Press/profimedia
Danas se igraju posljednje dvije utakmice preliminarne faze Europskog prvenstva. Hrvatska igra protiv Švedske za prvo mjesto skupine E, dok Nizozemska i Gruzija igraju utakmicu za nebitno treće mjesto. Sve ostale skupine zaključane su jučer, a ima ondje dosta iznenađenja.

Njemačka i Španjolska prošle su iz skupine A, u skupini B je neočekivano Portugal pobijedio Dansku i završio kao prvi, dok je u skupini C prva Francuska, a druga Norveška.

Što se tiče skupina s kojima se mi križamo, Slovenija je zauzela prvo mjesto u skupini D, dok je druga Švicarska, koja je zbog bolje gol-razlike prošla dalje s jednakim brojem bodova kao i Farski otoci. A iz skupine F dalje prolaze Island i Mađarska.

Europsko rukometno prvenstvo gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO

A moglo bi se reći da je Islandova pobjeda "Pirova pobjeda", budući da im se ozlijedio Elvar Orn Jonsson. Dvadesetosmogodišnji lijevi vanjski slomio je ruku u prvom poluvremenu, a njegov izostanak težak je udarac za islandske ambicije, budući da se radi o igraču koji je odigrao sve tri utakmice u skupini. Island je tako ostao bez važnog igrača, a Hrvatska dobila sitni poguranac u borbi za polufinale.

A s koliko će bodova Hrvatska doći Islandu u grupnu fazu saznati ćemo danas nakon utakmice sa Švedskom. 

Utakmicu Švedska - Hrvatska prati i bogat studijski program. Nova epizoda emisije "Vrijeme je za rukomet“ počinje u 19.45 sati, dok je prijenos susreta na rasporedu od 20.30 sati. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Mamić uoči najvažnije utakmice: 'Švedska je favorit, ali ima i mane!'

