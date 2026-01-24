Trenutak koji je oduševio sve! Telemach potez dana je sjajna obrana Dine Slavića

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavila je svoju borbu na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U drugom krugu u našoj prvoj utakmici pobijedili smo Island 30:29.

Naš novi heroj ujedno je i onaj kojeg ste vi odabrali u Telemach potezu dana.

U anketi je Dino Slavić svojim obranjenim sedmercom skupio 62 posto, a slijede ga pogodak Zvonimira Srne ispod ruke (21 posto), i fantastična krađa lopte Luke Cindrića (17 posto) kada je Islanđanima pomutio planove.

Ovako ste glasali u anketi:

Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već sutra protiv Švicarske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 19:50, a utakmica u 20:30 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!