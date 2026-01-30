Prolaz Martinovića, 'leteći' Kuzma ili sjajan gol Mandića: Odaberite najbolji potez utakmice
Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C
Hrvatska rukometna reprezentacija nije izborila finale na ovogodišnjem Europskom prvenstvu. U polufinalu smo rezultatom 31:28 izgubili od Njemačke.
Utakmica je ponudila pregršt sjajnih poteza i golova, ali i obrana golmana.
Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!
1. Lijep prolaz i pogodak Ivana Martinovića
2. Leteći Kuzma! Kakva obrana s klupe našeg vratara
3. Prekrasan gol Davida Mandića
Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.
Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!