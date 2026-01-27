Evo što Hrvatskoj treba za polufinale u ovome trenutku, pred utakmicu sa Slovenijom

Hrvatska rukometna reprezentacija dobila je čistu situaciju uoči velikog dvoboja sa Slovenijom zahvaljujući remiju Švicarske i Islanda.

Sada smo sigurni da s dvije pobjede, nad Slovenijom i Mađarskom ne ovisimo ni o kome i sigurno prolazimo u polufinale. Situacija će biti komplicirana ako remiziramo sa Slovenijom jer ćemo tada imati jednako bodva kao Slovenija i Island i tada bi se gledala gol-razlika u tom trokutu. Tu smo u obzir uzeli da će Šveđani dobiti obje utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Lopta je jedva ušla u gol! Ovo je bila prava drama nad dramama...