Evo što Hrvatskoj treba za polufinale u ovome trenutku, pred utakmicu sa Slovenijom

Foto: Ronald Gorsic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia

27.1.2026.
17:53
Sportski.net
Ronald Gorsic/cropix/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska rukometna reprezentacija dobila je čistu situaciju uoči velikog dvoboja sa Slovenijom zahvaljujući remiju Švicarske i Islanda.

Sada smo sigurni da s dvije pobjede, nad Slovenijom i Mađarskom ne ovisimo ni o kome i sigurno prolazimo u polufinale. Situacija će biti komplicirana ako remiziramo sa Slovenijom jer ćemo tada imati jednako bodva kao Slovenija i Island i tada bi se gledala gol-razlika u tom trokutu. Tu smo u obzir uzeli da će Šveđani dobiti obje utakmice.

POGLEDAJTE VIDEO: Lopta je jedva ušla u gol! Ovo je bila prava drama nad dramama...

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
