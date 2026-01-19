Špoljarić otkrio plan za ključnu utakmicu: 'To nam više odgovara'

Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona, otkrio je posljednje informacije uoči dvoboja s Nizozemskom u 2. kolu skupine E Europskog prvenstva.

Hrvatska u utakmicu s Nizozemskom ulazi nakon teško izborene pobjede nad Gruzijom u prvom kolu i puni plijen protiv Nizozemaca donio bi nam plasman u drugi krug.

Na početku je Špoljrić otkrio zašto je došlo do promjena u sastavu, u koji su upali Raužan i Pavlović.

"To smo odlučili jer ćemo više igrati 5-1 obranu. Zbog izmjena nam više odgovara da Raužan bude tu, može se brzo zamijeniti sa Šušnjom, može nam i pomoći u obrani", rekao je Špoljarić reporterki RTL-a Ines Godi Forjan.

Otkrio je potom sastav s kojim Hvatska kreće u utakmicu.

"Mandić na lijevom krilu, Srna lijevi vanjski, Cindrić, Martinović, Šoštarić, Raužan na pivotu i Kuzmanović na golu", rekao je pa otkrio plan za utakmicu:

"Plan je uvijek, tu samo ga moramo provesti. Ako će igrat dubokih 3-3, možemo odigrati i 7 na 6. Steinsa ćemo tjrati više da ide lijevu stranu, imat ćemo više visne tamo. Imamo raznih kombnacija, samo ih moramo dobro sprovesti."

