FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPIT ODLUKE /

Špoljarić otkrio plan za ključnu utakmicu: 'To nam više odgovara'

Špoljarić otkrio posljednje informacije uoči utakmice s Nizozemcima

19.1.2026.
17:49
M.G.
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Denis Špoljarić, pomoćnik izbornika hrvatske rukometne reprezentacije Dagura Sigurdssona, otkrio je posljednje informacije uoči dvoboja s Nizozemskom u 2. kolu skupine E Europskog prvenstva.

Hrvatska u utakmicu s Nizozemskom ulazi nakon teško izborene pobjede nad Gruzijom u prvom kolu i puni plijen protiv Nizozemaca donio bi nam plasman u drugi krug.

Na početku je Špoljrić otkrio zašto je došlo do promjena u sastavu, u koji su upali Raužan i Pavlović.

"To smo odlučili jer ćemo više igrati 5-1 obranu. Zbog izmjena nam više odgovara da Raužan bude tu, može se brzo zamijeniti sa Šušnjom, može nam i pomoći u obrani",  rekao je Špoljarić reporterki RTL-a Ines Godi Forjan.

Otkrio je potom sastav s kojim Hvatska kreće u utakmicu.

"Mandić na lijevom krilu, Srna lijevi vanjski, Cindrić, Martinović, Šoštarić, Raužan na pivotu i Kuzmanović na golu", rekao je pa otkrio plan za utakmicu:

"Plan je uvijek, tu samo ga moramo provesti. Ako će igrat  dubokih 3-3, možemo odigrati i 7 na 6. Steinsa ćemo tjrati više da ide lijevu stranu, imat ćemo više visne tamo. Imamo raznih kombnacija, samo ih moramo dobro sprovesti."

 

 

Standings provided by Sofascore

POGLEDJTE VIDEO: Evo što Nizozemci pričaju uoči dvoboja s hrvatskom rukometnom reprezentacijom

Rukomet 2026Dagur SigurdssonDenis SpoljaricEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Nizozemska
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ISPIT ODLUKE /
Špoljarić otkrio plan za ključnu utakmicu: 'To nam više odgovara'