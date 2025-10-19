Rukometašice love nove bodove za Euro: Evo gdje gledati važan susret protiv Kosova!

Hrvatske rukometašice ponovno će biti pred televizijskim kamerama u još jednom važnom kvalifikacijskom susretu za Europsko prvenstvo 2026. godine.

Nakon uvjerljive pobjede nad Finskom (25:17) u Sisku, izabranice izbornika Ivice Obrvana danas u Prištini igraju protiv reprezentacije Kosova, koja je na otvaranju kvalifikacija doživjela težak poraz od Francuske (43:12).

Hrvatska u dvoboj ulazi u dobrom raspoloženju i bez većih kadrovskih problema, a izbornik Obrvan ističe da je fokus momčadi na ponavljanju čvrste igre iz obrane i boljoj realizaciji u napadu.

Novi bodovi iz Prištine bili bi veliki korak prema sigurnom plasmanu na Euro, ali i potvrda stabilnosti koju hrvatska reprezentacija pokazuje u posljednjim nastupima.

S obzirom na razliku u kvaliteti, Hrvatska je favorit, no Obrvan upozorava da u kvalifikacijama nema laganih utakmica — svaka pobjeda gradi samopouzdanje na putu prema završnici kontinentalnog prvenstva.

