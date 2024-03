RK Zagreb remizirao je jučer, pred 15 200 ljudi u Areni Zagreb, 27-27 protiv francuskog doprvaka Montpelliera. No, više od aktivnog rezultata i participiranja Zagreba u nokaut fazi Lige prvaka nakon 5 dugih godina, veseli povratak klupskog rukometa u Zagreb i ljudi u dvoranu. Slaže se s tim i Goran Šprem.

"To je broj 1, to je najbitnije u Zagrebovom participiranju u ovoj fazi Lige prvaka. To je najbitnije što je Zagreb dobio, što su uspjeli. RK Zagreb je vratio ljude na rukometne tribine. Zagreb je opet postao priča i to me veseli. Zagreb je to zaslužio, dečki su to zaslužili. Puna dvorana, Arena, bilo je prekrasno biti dio toga i želim da tako bude uvijek. Oni su svojim igrama vratili ljude u dvoranu", rekao nam je maloprije Goran Šprem, legendarni bivši rukometaš Zagreba i Hrvatske, te poentirao kao nekad s lijevog krila:

"E, pa da jučer nije padala ta glupa kiša, mislim da bi ljudi ispadali iz dvorane. I ovako je bilo puno".

Veliki dio utakmice gosti iz Francuske su vodili, ali Zagreb je uspio doći do remija te se i dalje s pravom nada prolasku u četvrtfinale gdje čeka Kiel. Cijelu sezonu stvarno igraju dečki jako dobro u Ligi prvaka, Nikolić radio odličan posao i proboj u četvrtfinale bi im bila prava nagrada za sve to. Imamo se čemu nadati u Montpellieru.

"RK Zagreb ima šanse za četvrtfinale. Šteta što nisu dobili. Zagreb je odigrao utakmicu u kojoj smo svi puno očekivali. Živi su, u igri su, to je druga faza Lige prvaka. Nakon dugo vremena bilo je milina gledati Zagreb u Ligi prvaka na ovom nivou", zaključio je Goran Šprem.

Zagreb - Montpellier 27:27 (11:13)

Zagreb: Grbavac 2 obrane, Mandić 8 obrana; Kos 5, Ćavar 3, Walczak 1, Faljić 1, Klarica 3, Gojun, Srna 6, Horvat, Sirotić, Čupić 5, Dibirov 1, Kavčič 1, Glavaš 1, Suholežnik. Trener: Andrija Nikolić

Montpellier: Bolzinger 11 obrana, Desbonnet 1 obrana; Karlsson, Simonet 6, Pellas 4, Fernandez, Panić, A. Lenne, Skube 6, Prat, Konan, dos Santos 3, Porte 2, Y. Lenne 5, Berthier, Načinović.

Trener: Patrice Canayer