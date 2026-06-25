Preminuo Dražen Pinević, istinski sportski autoritet: 'Živio je sport, bio predivan čovjek i kolega'

Preminuo je Dražen Pinević, poznati novinar, rukometni i sportski autoritet, prijatelj, mentor. Pindra nas je napustio u četvrtak, 25. lipnja oko pola pet ujutro, nakon kraće i teške bolesti, u 62. godini života. Bio je dugogodišnji novinar Sportskih novosti i jedan od njihovih ključnih ljudi, kojem je ostao vjeran cijelu svoju profesionalnu karijeru.

Davorin Olivari, Pindrin dugogodišnji kolega u SN, za portal Net.hr govori:

"Velika tuga. Pinević i ja radili smo skupa u Sportskim novostima više od 30 godina. Velika tuga. Pindra je bio čovjek koji je živio sport, novinarski bard, uvijek srdačan i ljubazan. Bio je čovjek i novinar kojeg su se svi definitivno mogli diviti. Bio je prekrasan kolega, predivan čovjek koji je uvijek bio spreman pomoći. Ovo je veliki gubitak za sve nas".

Rođen je 15. studenoga 1964. u Banjoj Luci. Sport ga je zanimao od najranije mladosti, a novinarstvo je doživljavao kao životni poziv, a ne samo posao. Svoje prve tekstove objavio je još 1981. godine, a u Sportskim novostima radio je od samih početaka, da bi se stalno zaposlio u veljači 1991., nakon završetka studija politologije na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu.

Tijekom karijere prošao je sve uredničke i reporterske faze. Od početnika koji je pratio niželigaški nogomet do iskusnog novinara i urednika.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Bio je svestran, temeljit i potpuno posvećen sportu koji je ne samo pratio, nego i duboko razumio, uz veliko poštovanje prema sportašima, trenerima i cijelom sportskom okruženju.

Izvještavao je o gotovo svim sportovima, od lokalnih utakmica nižih liga do najvećih svjetskih natjecanja. Između ostalog, pratio je i Olimpijske igre u Sydneyju 2000., Ateni 2004., Pekingu 2008., Londonu 2012., Rio de Janeiru 2016. te Parizu 2024.

Kolege ga pamte kao predanog profesionalca koji je inzistirao na točnosti, temeljitosti i odgovornosti prema čitatelju i novinarskoj profesiji. Bio je novinar koji nije jurio za senzacijom, nego za informacijom i njezinim značenjem...

Ostao je upamćen i kao urednik koji je znao prepoznati priču, ali i mentor koji je mlađim novinarima prenosio iskustvo zanata, često naglašavajući da je "najvažnije provjeriti još jednom“ i "ne zaletavat se".

Pinević je bio dio generacije novinara koja je oblikovala suvremeno sportsko i specijalizirano novinarstvo u Hrvatskoj. Kroz desetljeća rada pisao je o sportu koji su nadilazili samu rubriku vijesti i običnog teksta, nastojeći uvijek ponuditi širi kontekst i analitički pristup. Prije dva mjeseca dobio je nagradu Hrvatskog zbora sportskih novinara, nacionalne strukovne organizacije, za komentar godine.

Hrvatsko novinarstvo izgubilo je prepoznatljivo ime. Pinevićev profesionalni rad i pristup ostavili su dubok trag u domaćem medijskom prostoru. Njegov odlazak ostavlja prazninu u profesionalnoj zajednici, ali i u krugu onih koji su ga poznavali kao kolegu, sugovornika i prijatelja.