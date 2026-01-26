FREEMAIL
ŠAMPANJSKI RUKOMET /

Pet najboljih poteza iz utakmice sa Švicarskom: O jednom bruji cijela Europa

Vidjeli smo lijepih golova i poteza, a u videu gore smo izdvojili pet najboljih

26.1.2026.
13:13
Sportski.net
Screenshot Rtl
Hrvatska je u nedjelju pobijedila Švicarsku 28-24 u trećem kolu drugog kruga Europskog prvenstva i došla do četvrtog boda te ostala u igri za polufinale.

Vidjeli smo lijepih golova i poteza, a u videu gore smo izdvojili pet najboljih. Tu se posebno ističe posljednji trenutak u videu, odnosno gol za 27-25. Dva puta smo spasili loptu iz svog prostora, prvo Martinović pa Srna, a Srnino spašavanje je ispalo i maestralna asistencija za Davida Mandića koji je zabio pogodak. 

Tom potezu divile su se i društvene mreže. EHF je na svojim mrežama podijelio pogodak uz natpis "The floor is lava", "Parket je lava", aludirajući na popularnu dječju igru. Gol je podijelio i poznati rukometni podcast (Un)informed handball hour na svome X-u. "Kakva apsolutno luda akcija Hrvatske! Asistencija turnira. Šampanjski rukomet".

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli EHF EURO (@ehfeuro)

