Da, da - odabrali ste Mandića! Njegova sjajna obrana je Telemach potez dana, prisjetite je se

Hrvatska je nadomak ulaska u polufinale Europskog prvenstva. Naši su rukometaši sjajno odigrali protiv Slovenije i pobijedili 29:25.

Igrač utakmice bio je Matej Mandić, a upravo ste njegovu obranu (52 posto) i vi odabrali u Telemach potezu dana.

Iza njega smjestili su se obrana Kuzmanovića s 26 posto i gol Luke Cindrića s 22 posto.

Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već danas protiv Mađarske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17:00, a utakmica u 18:00 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.

