TELEMACH POTEZ DANA /

Da, da - odabrali ste Mandića! Njegova sjajna obrana je Telemach potez dana, prisjetite je se

Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C

28.1.2026.
10:24
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Hrvatska je nadomak ulaska u polufinale Europskog prvenstva. Naši su rukometaši sjajno odigrali protiv Slovenije i pobijedili 29:25. 

Igrač utakmice bio je Matej Mandić, a upravo ste njegovu obranu (52 posto) i vi odabrali u Telemach potezu dana. 

Iza njega smjestili su se obrana Kuzmanovića s 26 posto i gol Luke Cindrića s 22 posto. 

Da, da - odabrali ste Mandića! Njegova sjajna obrana je Telemach potez dana, prisjetite je se
Foto: Net.hr

Naši rukometaši sljedeću utakmicu igraju već danas protiv Mađarske s prijenosom na RTL-u. Emisija 'Vrijeme je za rukomet' počinje u 17:00, a utakmica u 18:00 sati.

Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.

Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora. 

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!

Matej MandićDavid MandićTelemachTelemach HrvatskaRukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Potez Dana
komentara
