DVOBOJ ZA PAMĆENJE /

Norvežani nakon nezapamćene drame srušili Španjolce, VAR izazvao pomutnju

Utakmica Norveške i Španjoske bila je izjednačena, tek je na kraju odlučen pobjednik

22.1.2026.
20:03
Hina
Ntb, Ntb/alamy/profimedia
Norveški rukometaši ubilježili su pobjedu u susretu 1. kola I skupine druge faze EURA u Herningu nad Španjolskom 35-34 (16-16). 

U dvoboju dviju ekipa koje su nisu prenijeli nijedan bod iz prve faze, Norvežani su došli do pobjede u uzbudjivoj završnici i posve izjednačenoj utakmici. 

Tridedeset sekundi prije kraja Tobias Groendahl dovodi Norvežane u vodstvo 35-34, a Španjolci s dva igrača u zadnjem napadu više ne uspijevaju zabiti za izjednačenje. Crnogorski suci su im dvaput dosuđivali sedmerce, a onda ih nakon pregleda VAR-a poništavali, a nakraju su pokušali posve nepotreban pokušaj cepelina koji su spriječili Norvežani. 

Kod Norvežana lijevo krilo August Pedersen postiže 11 golova, a Groendhl pet, dok su Španjolce predvodili Aleix Gomez (8) i Alex Dujšebajev (5).   

U ovoj skupini još igraju Francuska i Danska

NorveškaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026španjolska
