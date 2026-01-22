Norvežani nakon nezapamćene drame srušili Španjolce, VAR izazvao pomutnju

Norveški rukometaši ubilježili su pobjedu u susretu 1. kola I skupine druge faze EURA u Herningu nad Španjolskom 35-34 (16-16).

U dvoboju dviju ekipa koje su nisu prenijeli nijedan bod iz prve faze, Norvežani su došli do pobjede u uzbudjivoj završnici i posve izjednačenoj utakmici.

Tridedeset sekundi prije kraja Tobias Groendahl dovodi Norvežane u vodstvo 35-34, a Španjolci s dva igrača u zadnjem napadu više ne uspijevaju zabiti za izjednačenje. Crnogorski suci su im dvaput dosuđivali sedmerce, a onda ih nakon pregleda VAR-a poništavali, a nakraju su pokušali posve nepotreban pokušaj cepelina koji su spriječili Norvežani.

Kod Norvežana lijevo krilo August Pedersen postiže 11 golova, a Groendhl pet, dok su Španjolce predvodili Aleix Gomez (8) i Alex Dujšebajev (5).

U ovoj skupini još igraju Francuska i Danska.