Točno je mjesec dana do rukometne groznice: Prisjetimo se gola nakon kojeg se tresla Hrvatska

Točno je mjesec dana do prve utakmice Hrvatske na Europskom rukometnom prvenstvu 2026. koje će se održati u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Sve o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji čitajte na portalu Net.hr.

Hrvatska će svoj put prema europskom tronu započeti u Malmöu 17. siječnja 2026. protiv Gruzije. Dva dana kasnije igrat ćemo s Nizozemskom, a skupinu ćemo zaključiti protiv domaćina i jednog od favorita prvenstva, Švedskom. Hrvatska je u lakšem dijelu ždrijeba – sve do potencijalnog polufinala ne može na najveće favorite poput Danske, Francuske, Njemačke, Norveške, Španjolske i Portugala.

Europsko rukometno prvenstvo 2026. gledajte na kanalima RTL-a i platformi VOYO.

U našem dijelu ždrijeba, izravni rivali za visoki plasman bit će prvenstveno Švedska, Slovenija, Mađarska, Island i Nizozemska. Podsjetimo, Hrvatska na prvenstvo dolazi kao aktualni viceprvak svijeta. Početkom ove godine u Zagrebačkoj smo areni došli do finala u Danskoj gdje su nas domaćini pobijedili.

Dok sitno brojimo do nove rukometne ludnice koju i ovaj put možete pratiti na RTL-u, platformi VOYO i portalu Net.hr, prisjetimo se trenutka koji je bacio cijelu Hrvatsku u trans, pogodak Marina Šipića za veliki preokret nad Mađarskom i ulazak u polufinale. Pogodak pogledajte u videu gore.