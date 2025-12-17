Najzapadniji zagrebački most na proljeće ide u opsežnu obnovu

Grad Zagreb je objavio javnu nabavu vrijednu 3,6 milijuna eura za izvođenje radova obnove Podsusedskog mosta, najzapadnijeg zagrebačkog mosta i važne prometne veze između Zagreba i Samobora, izvijestili su u srijedu uz napomenu kako je početak radova planiran u proljeće 2026..

"Podsusedski most ima stupove izgrađene još 1914. godine, dok je rasponska konstrukcija dovršena 1980. godine, zbog čega je njegova obnova nužna kako bi se osigurala dugoročna sigurnost i funkcionalnost. Sanacija je nužna kako bi se očuvala važna prometna povezanost zapadnog dijela grada“, poručio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Iz Grada u priopćenju naglašavaju kako planirani radovi uključuju cjelovitu obnovu kolnika, saniranje pješačke staze na južnoj strani i pješačko-biciklističke staze na sjevernoj strani mosta. Predviđena je ugradnja novih zaštitnih slojeva, hidroizolacije i asfaltnog zastora, kao i zamjena dijela podnih rešetki, sanacija sustava odvodnje oborinskih voda te zamjena prijelaznih naprava i pripadajućih brtvi.

Trajanje radova - 10 mjeseci

Na sjevernom i južnom prilazu mostu izgradit će se nove pješačko-biciklističke staze. Planirana je i sanacija upornjaka i stupova, uključujući uklanjanje degradiranog betona, injektiranje pukotina te zamjenu ukupno 20 ležajeva te sanacija stupova.

Istaknuli su kako će promet većinu vremena biti omogućen jednom prometnom trakom i jednom pješačko-biciklističkom stazom, dok će se druga prometna traka sukcesivno sanirati. Potpuna obustava prometa predviđena je samo tijekom najzahtjevnijih zahvata, poput zamjene ležajeva i brtvi, kada će se promet privremeno preusmjeravati na susjedne gradske mostove.

Predviđeno trajanje radova sanacije Podsusedskog mosta iznosi deset mjeseci od uvođenja izvođača u posao, a očekivani početak radova planiran je u proljeće 2026. godine.

