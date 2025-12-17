Snimka kao iz filma katastrofe: Srušila se replika Kipa slobode u Brazilu

Izgledalo je kao apsolutno obično ponedjeljak poslijepodne u južnom Brazilu koje se pretvorilo u dramatičnu scenu kao iz filma katastrofe. Masivna replika Kipa slobode srušila se pod snažnim udarima vjetra u gradu Guaíba blizu Porto Alegrea u Brazilu, piše The Statesman. Srećom, nitko nije ozlijeđen u incidentu, ali visoka figura koja je godinama ponosno stajala sada leži u komadima.

Replika u vlasništvu trgovačkog lanca Havan bila je visoka impresivnih 35 metara, a gornjih 24 metra kipa podnijelo je najveći teret oluje.

Postavljen na parkiralištu trgovine Havan u blizini restorana brze hrane, kip je postao poznata lokalna znamenitost od postavljanja 2020. godine.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Videozapisi koji kruže društvenim mrežama zabilježili su trenutak. Kip se opasno nagnuo i njihao u naletima vjetra. Zatim se srušio na tlo uz gromoglasan udar. Automobili su nastavili prolaziti u blizini dok su svjedoci pokušavali snimiti događaj. Neki su svoja vozila premjestili na sigurno.

WATCH: Replica of the Statue of Liberty topples due to strong winds in Guaíba, Brazil pic.twitter.com/pMxN7KLu5y — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2025

Područje oko srušenog kipa brzo izolirano

Zahvaljujući ranim upozorenjima i hitnoj akciji vlasti i trgovačkog lanca, nije bilo ozlijeđenih. Područje oko srušenog kipa brzo je izolirano, čime je spriječeno pješacima ili vozačima da mu se previše približe.

Havan je izdao službenu izjavu u kojoj naglašava da je sigurnost kupaca, zaposlenika i lokalne zajednice i dalje njihov glavni prioritet. Specijalizirani timovi odmah su raspoređeni kako bi uklonili krhotine i započeli tehničke preglede.

Iako se čini da je urušavanje uzrokovano ekstremnim vjetrovima, tvrtka i lokalne vlasti provode temeljitu tehničku procjenu kako bi potvrdili razloge. Havan je potvrdio da su svi njihovi kipovi diljem zemlje izgrađeni uz odgovarajuću dokumentaciju i da se pridržavaju strogih sigurnosnih standarda.

Postolje ostalo netaknuto

"Kip je bio u funkciji od 2020. i ispunjavao je sve tehničke uvjete", rekao je glasnogovornik tvrtke. "Provest ćemo detaljnu istragu kako bismo osigurali da se takvi incidenti ne dogode u budućnosti."

Postolje od 11 metara, koje čini bazu kipa, ostalo je netaknuto. Pad je zahvatio samo gornji dio, koji se slomio u podnožju. Timovi iz Havane sada rade na sigurnom uklanjanju ostataka uz ograničen pristup lokaciji.

Urušavanje replike Kipa slobode bilo je samo jedno od mnogih jakih oluja u ponedjeljak. Više gradova diljem države prijavilo je tuču, poplave i štetu od vjetra.

Aktiviran protokol za hitne slučajeve

Ranije tijekom dana, lokalne vlasti izdale su crveno upozorenje upozoravajući stanovnike na jake vjetrove i potencijalne opasnosti koje predstavljaju.

Defesa Civil grada Rio Grande do Sul aktivirala je protokole za hitne slučajeve šaljući hitna upozorenja izravno na mobilne telefone.

Stanovnicima je naloženo da ostanu u zatvorenom prostoru, osiguraju vrata i prozore, isključe električne uređaje i izbjegavaju otvorene prostore.

Ulice poplavljene, oštećeni krovovi

Meteorolozi iz Nacionalnog instituta za meteorologiju izvijestili su o udarima vjetra većim od 90 km/h u regiji. Kombinacija hladne fronte i atmosferske nestabilnosti stvorila je savršene uvjete za tako snažne vjetrove.

Općine uključujući Cristal, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul i Vera Cruz pretrpjele su djelomičnu štetu na krovovima i objektima. Ulice u Lajeadu su bile poplavljene, promet i lokalne aktivnosti su poremećene.

Meteorolozi upozoravaju da kombinacija hladnih fronti i sustava niskog tlaka često uzrokuje intenzivne grmljavinske oluje tijekom ljetnih mjeseci u Rio Grande do Sulu. Udari vjetra veći od 90 km/h vrlo su opasni za visoke građevine i vanjske instalacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Brazilska časna sestra oduševila beatbox nastupom pa postala internet senzacija