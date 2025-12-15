FREEMAIL
TRGOVINA LJUDIMA /

U Rijeci pala Brazilka koju je tražio Interpol: Policija u stanu zatekla i prostitutku

U Rijeci pala Brazilka koju je tražio Interpol: Policija u stanu zatekla i prostitutku
Foto: Emica Elvedji/pixsell/ilustracija

Određen joj je istražni zatvor

15.12.2025.
15:24
Dunja Stanković
Emica Elvedji/pixsell/ilustracija
Policija je u stanu u Rijeci uhitila Brazilku za kojom je raspisana međunarodna potraga brazilskog Interpola zbog trgovanja ljudima, izvijestila je u ponedjeljak primorsko-goranska policija.

Osumnjičena 43-godišnja Brazilka je zatečena u stanu 12. prosinca u večernjim satima, navela je policija.

Nad njom je provedeno kriminalističko istraživanje te je, uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kažnjivog djela trgovanja ljudima, predana pritvorskom nadzorniku, nakon čega joj je određen istražni zatvor.

Tijekom postupanja policija je u tom stanu zatekla i 30-godišnju državljanku Brazila za koju je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da se odavala prostituciji pa joj je temeljem Zakona o strancima otkazan kratkotrajni boravak te zabranjen ulazaka i boravak u Hrvatskoj.

POGLEDAJTE VIDEO: Ubojica iz Rijeke je djevojku izbo 30 puta: 'Nemojmo se zavaravati da je ovo izdvojen slučaj'

BrazilRijekaTrgovina Ljudima
