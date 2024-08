Lino Červar, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik svih vremena, revolucionar i vizionar kad je rukomet u pitanju, odlučio je za Net.hr javno reći neke stvari koje su mu na duši. Nazvali smo Maga da Umaga kako bi nam prokomentirao viđeno od strane rukometne reprezentacije Hrvatske na Olimpijskim igrama u Parizu. Podsjetimo, izabranici Dagura Sigurdssona ispali su s turnira već nakon natjecanja u skupini A. Cilj je bilo četvrtfinale, kako nam je to otkrio Domagoj Duvnjak, kapetan Hrvatske u razgovoru za Net.hr, uoči polaska aviona hrvatskih sportaša za Pariz s aerodroma Dr. Franjo Tuđman.

'Razočaran sam'

"Naravno da sam razočaran, kao i svi. Slušajući obećanja što će biti na Olimpijskim igrama, očekivali smo medalju. Međutim, nismo uspjeli izboriti nokaut fazu. Niti to... Gledajte, nije lako izborniku, stručnom stožeru, igračima... bila su velika očekivanja i ja tvrdim i držim do toga, da Hrvatska u rukometu ima reprezentaciju da idemo prema svjetskom vrhu. Nama je na Olimpijskim igrama u Parizu nedostajalo, to se jasno vidjelo, bolja priprema. Hrvatska je bila totalno nepripremljena i ono što je najgore - nemamo sustav. Nemamo pobjednički sustav. Nemamo igru koja ima glavu i rep. To je bio problem naše reprezentacije na ovim Olimpijskim igrama", započinje nam svoju priču Lino Červar i nastavlja:

"Mi imamo potencijal mladih igrača koji su u nekim trenucima blistali. Klarica, Srna, vidjeli smo i vidimo da tu ima materijala, dijamanata za brušenje. Međutim, niti jedna reprezentacija ne može postići rezultat ako nema sustav i nije pripremljena. Hrvatska je uvijek temeljila igru na granitnoj obrani, raznovrsnoj obrani, obrani s puno modifikacija i mogućnosti. Džomba i Kaleb su na krilima to sjajno odrađivali. Znali su posao u obrani, jako su to dobro radili. Ta reprezentacija itekako je posijala sjeme kako obrana treba izgledati, kako rukomet treba igrati. Mislim da današnji rukomet nije dostigao razinu jednog Ivana Balića, Petra Metličića, Blaženka Lackovića, Mirze Džombe, Nikše Kaleba. Njihova je igra ipak daleko ispred. To je, zapravo, početak 21. stoljeća, kad su moji dečki, zlatni dečki, pokazali kako se rukomet treba igrati. Do današnjeg dana u tome se nije uspjelo i zbog toga mi je jako žao. Iako, moji zlatni dečki i taj rukomet su bili ispred svog vremena".

Izgubili trade mark. Igrali lošu obranu

Hrvatska rukometna reprezentacija na ovim je Olimpijskim igrama izgubila svoj trade mark. Kao da je zaboravila igrati obranu. Obrana je bila loša. Nevjerojatno zvuči činjenica da je Kuzmanović imao po 14 obrana, a mi smo primali jako velik broj golova.

"Kažu da oni treneri koji ne znaju postaviti obranu nisu i ne mogu biti vrhunski treneri. Mogu biti solidni, ali ne i vrhunski. Jer, svaki vrhunski trener, kao i onaj koji duže traje, to su samo oni treneri koji su posebno dobri u fazi obrane. Obrana je ključ. Velika zabluda vlada kod ljudi što se tiče obrane. Obrana nije samo snaga, nego se obrana igra i glavom, pameću. Moraš postaviti takav sustav igre koji će opstruirati suparnički napad, a nakon toga brzom tranzicijom kazniti suparnika. To za vrhunske trenere i obranu govore mnogi treneri. To nije moja umotvorina. Dagur Sigurdsson je dobar trener, ali nije vrhunski. To je za mene ključno", navodi Lino.

Obrana je najbitnija, a Sigurdsson nije dobro postavljao stvari u obrani, što se tiče sustava igre, taktike...

"Baš sam čitao neki dan. To je vrlo bitno što ću vam reći, najbitnije od svega. Dakle, baš sam neki dan pročitao knjigu novog datuma, Nogometna taktika, knjiga je izašla u travnju ove godine. U knjizi se spominje kako mnogi misle kako se nogomet igra isključivo nogom, ali ne. Nogomet se igra glavom. Isto to možemo primijeniti u rukometu. Rukomet se igra glavom, pameću, mudrošću. Um se isto mora trenirati, mentalna opterećenja. Ne samo tjelo, um je isto mentalno tjelo i svakog dana mora ga se trenirati. Rukomet je inteligentan sport, ne samo sport fizičkih mogućnosti. Koliko sam ja samo radio na mentalnoj pripremi, koliko sam sastanaka odradio na tu temu s igračima, uvjeravati ih da mogu probiti plafon, da su sposobni odigrati bilo koju vrstu obrane. I onda kad možda nije odmah išlo sve podmazano. Koliko sam samo, evo sad kad se sjetim naježim se, morao igrače uvjeravati kako je moj sustav ispravi sustav, ispravni put."

Nikša Kaleb nam je u stručnoj analizi, nakon poraza Hrvatske od Slovenije u drugom nastupu na OI, kazao kako je Dagur Sigurdsson utakmicu vodio ziheraški i šalabahterski, a pri tome je ostao i dalje tijekom turnira. Slažete li se sa svojim bivšim igračem?

'Vidim da se dobro upreglo da Sigurdsson ostane izbornik'

"Apsolutno se slažem, kako ne. Nikša Kaleb zna što priča. Hrvatska kao mala zemlja, koja nije tako velika i bogata kao jedna Danska, Švedska, Francuska, mora kreativno misliti. Vaša ekipa mora imati kreativnu ideju. Kreativna ideja nije bilo kakva ideja. Ona je pobjednička ideja. Morate drugačije razmišljati nego što razmišlja javnost. Osjetio sam mnogo kritika, sumnji, pa znam što pričam. Trener ima svoju ideju i trener mora uvjeriti igrače kako je ta ideja pobjednička. Igrači moraju vjerovati u nju. To je ponekad muka. Koliko sam se morao upregnuti kako bi igrače uvjerio u neke stvari, u formulu, dobitničku, koja je na kraju dala rezultate. Znate kako su u prošlosti prošli naši treneri. I Perkovac i Horvat. Tu će javnost svoje isto reći. isti slučaj je sad s Sigurdssonom, trenerom koji toliko puno košta, najviše od svih rukometnih trenera nikad u Hrvatskoj. Vidim da su već dobro upregnuli da ne bude nikakvih problema, da se Sigurdssonu produži povjerenje. Vidim da se u tom segmentu jako trudi gospodin Krešimir Renzo Prosoli. Vidim da rade umjetničke ankete, namještene naravno, u kojima je rezultat na kraju ipak u korist Sigurdssonovog ostanka, gospodina najskupljeg trenera u Hrvatskoj ikad koji ne zna postaviti obranu. Žele ga zadržati na izborničkom kormilu i za vrijeme SP-a u Hrvatskoj. To nije korektno prema našim trenerima. I ja smatram kako Sigurdsson ne zaslužuje ništa bolji tretman od Perkovca, Horvata, mene ili nekog četvrtog hrvatskog trenera. Nije korektno namještanje, pumpanje, neistinite stvari da se toliko forsiraju", tvrdi Lino Červar i nastavlja u jednom dahu:

'Te neistinite stvari forsiraju se i provode od članova Upravnog odbora HRS-a'

"Znam ja sve, nemojte misliti da ne znam. Te neistinite stvari forsiraju se i provode od članova Upravnog odbora HRS-a, a on je član upravnog odbora. On je marketinški gazda. Znam ja njega, Krešimira Renza. On će znati ispeglati čitavu stvar oko Sigurdssona. Bit će to kako sam vam rekao, vidjet ćete. Kriteriji nisu za sve isti u ovoj situaciji. Ne primjenjuju se isti parametri i varijable za nas trenere u odnosu na Sigurdssona. Svaki naš trener bi postigao mnogo bolji rezultat od Sigurdssona. Mene su razapinjali za srebro. Istina i iskrenost na kraju pobjeđuju, a ne kad te netko umjetno forsira, lažno. To nije budućnost ni sporta ni života. Kriteriji bi trebali za sve biti isti. Ne želim ja biti taj koji će uperiti prst u nekog i pozivati na odlazak. Ja nisam takav, ali opet moram tu malo reći. Ako sam ja bio izbornik hrvatske rukometne reprezentacija, trofejni, koji je osvojio 9 medalja, od toga zlato na SP-u i OI u razmaku od godinu i pol dana, od posljednje ekipe u Europi, ako sam s toliko strasti vodio nacionalnu momčad, ipak se jednu takvu osobu treba nešto i pitati. Hrvatski rukomet je trofejan, a nemamo svoje prostorije, nego smo podstanari. Ljudi u HRS-u imaju puno zadataka ispred sebe, problema s kojima se trebaju uhvatiti u koštac, a ne da vode stručnu politiku. Bolje neka se pozabave infrastrukturom, neka naprave rukometni dom, rukometne prostorije, vlastite, naše. Stručnu politiku trebaju voditi stručnjaci", kazao je Lino Červar.

'Podanici su dobili specijalni domaći zadatak'

Neki na društvenim mrežama pišu kako postoji određena doza ljubomore kod pojedinih hrvatskih trenera na Sigurdssonovu plaću i pritom se spominje i vaše ime. Kao, evi ih, našli se. Malo bi se i oni ogrebali za perje. Zato tako i govore kritički o Sigurdssonu.

"Odlično pitanje. Da da, odlično pitanje i znam ja za to. Reći ću vam sad odgovor na vaše pravo pitanje u pravo vrijeme. Dakle, ti koji to na društvenim mrežama pišu nisu obični građani, korisnici društvenih mreža, rukometni fanovi, sportski zaljubljenici. To su ljudi podanici koji su dobili specijalan domaći zadatak da opravdau takav postupak pred narodom. To su ljudi koji su dobili zadaću da pišu i govore da oni koji su kritički nastrojeni prema Sigurdssonu, da su tu ljubomorne duše željne perja Dagura Sigurdssona. To je sve namještena situacija. Marketinški gazda to jako dobro zna napraviti. Ništa to nije čudno. Nije ovo slučajno. To su podanici koji imaju jasni cilj - svaku kritiku prema Sigurdssonu suzbiti i plasirati neistinu, kako bi opravdali svoje postupke".

Znači, prema izrečenom od strane Line, u HRS-u ne postoji samo jedan gazda ili dvojica, nego njih nekoliko...

'Ponekad mi to djeluje pod patronatom državnih institucija'

"Onaj tko je i malo pametan može zaključiti i vidjeti, primijetiti neke stvari u HRS-u. Ponekad mi to djeluje pod patronatom državnih institucija, a to je najžalosnije od svega. Ništa me to ne čudi. Puno je u igri podanika u službi nekih interesa i ljudi. Dagur Sigurdsson će ostati izbornik, vidjet ćete", zaključio je Lino Červar.

