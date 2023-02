Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) na sjednici održanoj 1. veljače za novoga je izbornika muške seniorske reprezentacije imenovao Gorana Perkovca (60), koji je na toj poziciji naslijedio smijenjenog Hrvoja Horvata.

UO je izabrao i tri dopredsjednika Hrvatskog rukometnog saveza. Oni su Boris Mesarić koji će biti zadužen za suradnju s Hrvatskim olimpijskim odborom i drugim sportskim institucijama u Republici Hrvatskoj, Krešimir Renzo Prosoli zadužen za marketing te Zoran Gobac koji će biti zadužen za muški rukomet.

Također, ukinuta je funkcija koordinatora struke pa ja samim time i Lino Červar razriješen te dužnosti.

'Farsa i igrokaz'

A sada, oko mjesec dana nakon što je razriješen dužnosti, Červar je progovorio o toj situaciji u intervjuu za Sportklub, koji će biti objavljen u nedjelju. Dan prije objave cijelog intervjua, objavljen je kratki isječak u kojemu se Červar osvrnuo na sukob s čelnicima Saveza.

"To se dogodilo u predvečerje obilježavanja prve i jedine titule svjetskog prvaka koju smo osvojili. Takvom farsom i igrokazom se odnositi prema meni za mene je bilo veliko poniženje. Želio bih vidjeti životopis ljudi koji su donijeli tu odluku", istaknuo je Červar pa dodao:

"Jako me zanima što o tome misli krovna institucija hrvatskog sporta, a to je Hrvatski olimpijski odbor, Nacionalno vijeće za sport i resorno ministarstvo. Zanima me kako oni gledaju na to poniženje."