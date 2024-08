Srbija - Australija

82-82 (17-31, 25-23, 25-11, ...)

Srbija i Australija igraju utakmicu četvrtfinala košarkaškog turnira na Olimpijskim igrama u Parizu.

Početak utakmice donio je izjednačen dvoboj, no u završnici prve četvrtine Australci su napravili seriju 12-0 te nakon prvih deset minuta imali prednost od +14 (31-17).

Na početku druge četvrtine nastavio se pad Srba koji su u dva navrata gubili i 24 poena razlike, da bi do odmora naši susjedi ipak smanjili na prihvatljivih minus 12 (54-42).

Povratak Srba nastavio se u trećoj četvrtini, a onda su sredinom te dionice igre serijom 10-0 uz dvije uzastopne trice stigli na plus jedan (61-60). Do kraja četvrtine sačuvali su vodstvo, te su u posljednjih deset minuta ušli s plus dva (67-65).

Na početku posljednje četvrtine imali su Srbi i plus šest (73-67), da bi Australci odgovorili serijom 5-0. U posljednje tri minute utakmice momčadi su ušle potpuno izjednačene (78-78), da bi uoči posljednjih 60 sekundi igre Srbi imali plus jedan (81-80). Na deset sekundi do kraja Jokić je bacio loptu prema Miciću kojeg je faulirao Landale. Srpski košarkaš je promašio prvo bacanje, pa je Australija imala posljednji napad koji je 1.4 sekunde do kraja za 82-82 pogodio Mills.

