Prije skoro tri godine godine, točnije 6. siječnja 2020., Ivan Martinović nesretno se ozlijedio na treningu u Poreču uoči debitantskog nastupa na jednom velikom natjecanju za A selekciju Hrvatske. Nažalost, Ivanu je bila pukla peta metatarzalne kosti i on je nakon pregleda odmah dobio longetu. Sve mu se srušilo u tom trenutku...

Morao je mirovati najmanje deset dana, a onda se odmah bacio na rehabilitaciju.

6. siječnja 2020. nikad neće zaboraviti

Sreća u nesreći bila je ta što nije došlo do nikakvog pomicanja kosti, pa je realno bilo za očekivati da s lakšim treninzima krene za otprilike mjesec dana. Ivana je ozljeda pogodila, srušili su mu se snovi.

"Iskreno, loše sam. Teško mi je ovo palo, toliko da vam ne mogu opisati", kazao nam je tada razočarani Ivan Martinović...

"Idem na štakama podržati dečke, moram biti uz njih, želim biti prisutan kad budu igrali. To je tako u sportu, vjerujem da ću iz ovog izaći još jači. Što te ne slomi, ojača te", poručio nam je Ivan i tako pokazao o kakvom se karakteru radi, o kakvom sportašu je riječ... Nije odustajao nego se bacio na posao, ne dopustivši da padne u bilo kakvu depru.

Od tad pa do danas puno se toga promijenilo u životu i karijeri 24-godišnjeg hrvatskog bombardera na desnom vanjskom, za neke legitimnog nasljednika slavnog Pere Metličića. Tada je Ivanu, onako tužnom i razočaranom zbog ozljede, prije ostvarenja sna, bilo teško shvatiti neke stvari, ali sad je shvatio. I ljudski i igrački narastao...

Treće veliko reprezentativno natjecanje s Hrvatskom

Nastup na nadolazećem Svjetskom rukometnom prvenstvu u Švedskoj i Poljskoj (od 11. do 29. siječnja), koji će se prenositi samo na RTL televiziji uz genijalan tim u našoj popularnoj emisiji Vrijeme je za rukomet, za Ivana Martinovića će biti već treće veliko reprezentativno natjecanje i na njemu će Ivan tražiti još veći igrački iskorak. Igrač Melsungena trenutno se vraća nakon ozljede, ali i govori kako će za 28. SP u rukometu za muškarce biti - spreman!

Da je talent vidjelo se odavno. Napadačka lakoća uvijek je krasila Ivana Martinovića. I dok smo “plakali” da smo najtanji na desnom vanjskom, danas na toj poziciji imamo mogućnosti, ali i probleme. Poznato je da nam je pozicija desnog vanjskog problematična i da uz Martinovića tražimo još jednog igrača koji bi trebao pomoći na SP.

Tu su mladi Luka Lovre Klarica i Mateo Maraš, tu je i Luka Šebetić koji se u Njemačkoj vratio u pogon i počeo igrati vrlo dobro, a u kojem ćemo sastavu u Švedsku stići jako je teško reći i sad uoči okupljanja 27.. Ozljede su postale svakodnevica, a što bude, bit će. Igrati moramo i to ne bilo kako...

Inače, pozicija koja je do nedavno praktički najveći problem u rukometnoj reprezentaciji Hrvatske je bila ona desnog vanjskog. Otkada se umirovio legendarni Pero Metličić, Hrvatska je imala ogromne poteškoće u pronalasku kvalitetnog ljevorukog igrača koji bi ga mogao dostojno zamijeniti.

Ivan Martinović zasjao je hrvatskom rukometu kao sunce i promaknuo se još prije 3 godine kao rješenje za vječni hrvatski problem.

Ivan Martinović javio nam se i samo za Net.hr podijelio dojmove, ne samo nastupa u 5 sezoni najjače rukometne lige svijeta - Bundeslige - nego i onog što dolazi u siječnju. Naravno, pričali smo i o ostalim aktualnostima, prisjetili se nekih trenutaka...

'Vraćam se'

"Nova sezona u novom klubu, s Davidom Mandićem i Domagojem Pavlovićem, imali smo doduše loš start u sezonu ali smo se vratili. Pogodio nas je dobar lauf, ugrabili 6 pobjeda zaredom i sad smo 7-8 na tablici. Nisam igrao u srijedu, kao ni posljednje 3-4 utakmice zbog ozljede na zglobu. Pomalo se vraćam. Ovog tjedna sam počeo polako s ekipom trenirati, pa se nadam da ću odigrati još ovu posljednju tekmu u ovoj godini, 26. igramo i onda dolazi okupljanje. Iskreno, jedva čekamo svi da se okupimo, da se vidimo i da počnemo pripreme za nešto, nadam se, lijepo i vrijedno, bolje nego dosad", kazao nam je u uvodu Ivan Martinović.

Ovo vam je peta sezona u Bundesligi, koliko je ona drugačija u odnosu na prethodne i koliko vam donosi na tom reprezentativnom planu?

"Znate kako je, nakon 4 godine igranja jedne takve lige kao Bundesliga, dosta se iskustva skupi. Jedino što meni nažalost još nedostaje je igranje Lige prvaka ili bar tog EHF internacionalnog natjecanja s klubom. Htio bih još imati iskustvo i u tom segmentu. Nadam se tome sljedeće godine ili poslije, kad već dođe. Puno mi znači igrati petu sezonu u Njemačkoj, puno se tu može naučiti, svaka utakmica je zahtjevna i teška. Igra se ponekad i dva puta tjedno. Dosta se nauči, dosta se igra, a ojačavaš i mentalno i fizički. Nemilosrdno je, ali meni to odgovara. I, nema brige, bit ću spreman za Svjetsko prvenstvo", naglašava nam Ivan Martinović koji se želi samo što prije vratiti u igrački ritam potreban da izdrži sva opterećenja i zahtjeve koje jedno SP, turnirski sistem nosi...

Ivan nam je otkrio i kako izbornik Hrvoje Horvat stalno zove i prati kako igra i kako napreduje njegov oporavak...

"Čuo sam se s izbornikom baš u srijedu. Ne, nema tu problema nikakvih".

Može li ovo SP biti ono prvenstvo na kojem ćete još više stasati kao lider u reprezentaciji i uz rame kapetanu Domagoju Duvnjaku i Luki Cindriću?

"Naravno da želim napraviti još veći igrački iskorak jer tako to mora ići ako se misli uspjeti i biti vrhunski. To je moj cilj i želim pokazati da to mogu. Imam ipak, kao što ste i sami rekli, iza sebe dva velika natjecanja, SP i EP - na tim natjecanjima sam dosta naučio i stekao iskustvo, osjetio veliku rukometnu scenu. Prepoznao sam nedostatke, uvidio što moram popraviti, na čemu moram više raditi, to sad želim i pokazati i još bolje odigrati nego dosad. Želim još više pomoći dečkima i reprezentaciji, te ostvariti dobar rezultat zajedno s njima."

'Spremniji sam mentalno i fizički, a igram i bolju obranu'

U čemu ste onda bolji sad u odnosu na prije?

"Spremniji sam i jači mentalno. Znam što me sve čeka, znam kakvi su zahtjevi i napori, izazovi ispred mene. Tjelesno sam isto dosta radio i ovu sezonu da ojačam, da budem snažniji za duele, za igru općenito. Naravno, uvijek sam pričao da se želim popraviti u obrani i upravo to i želim pokazati, da sam se u obrani popravio i napredovao. Pokušavam ja u svakom segmentu biti što bolji, sve jači i jači, brži i eksplozivniji... Naravno da mi i šut, primjerice, uvijek može biti jači i snažniji. Izbornik Hrvoje Horvat dao mi je priliku, kod njega imam veliku minutažu i u obrani i napadu i u svakom detalju se to može popraviti. Svakog dana radim za to. Želim to sve u Švedskoj i pokazati".

Znači, spremni ste 60 minuta igrati obranu-napad?

"(Smijeh) - ja sam spreman za sve! Spreman sam dati sve od sebe za Hrvatsku. To je moje najjače pogonsko gorivo".

Otvarate SP u Jonkopingu s Egiptom. U skupini su još SAD i Maroko. No, prije toga slijedi okupljanje, pripreme i pripremne utakmice. Igrat će i protiv Talijana...

"Bitno će biti da se uigramo. Nemamo puno vremena, naravno da smo maksimalno iskoristili kvalifikacije, sad ćemo imati dva-tri tjedna i bit ćemo skupa. Moramo se uigrati, znati tko, što, gdje i kad - moramo imati mehaniku djelovanja i sustav igre - sve to mora biti programirano u detalje. Da imamo sve kombinacije spremne, a u obrani dobru komunikaciju i želju. Protiv Egipta u prvoj utakmici grupne faze SP-a, te preliminarne kako se to popularno kaže, neće biti lako. Prvo je otvaranje turnira za nas, a ta prva utakmica je nekako uvijek i najteža. Treba pritom naći ritam, uigrati se. Idemo utakmicu po utakmicu, pa ćemo se dizati. Bit će velika borba i trebat ćemo odmah pokazati što mi, u stvari, želimo na tom turniru, a to je pobjeđivati. Pa kud nas to odvede".

"Jelinić, Glavaš, Šarac, s njima se dosta čujem. Imam sad u klubu Davida i Domagoja kojih nažalost trenutno nema zbog ozljede. S Igorom Karačićem se dosta čujem. Sa svima sam dobar, a s ovima se malo više čujem. Atmosfera među nama u reprezentaciji je uvijek jako dobra, to je već neki standard."

'Želimo nastaviti uspjeh nogometaša'

Sigurno da ćete na SP-u htjeti isprati gorak okus lošija dva nastupa u Mađarskoj na EP-u i u Egiptu na Mundijalu?

"Stalno to govorim i već sam si malo dosadan. Mi smo hrvatska rukometna reprezentacija, priznati sportski brend - u filozofiji, pristupu samog hrvatskog rukometa je da se ide čim više, stremi prema postolju, medalji, stremi ka pobjedama naposljetku. Vidjeli smo svi kako su nogometaši uspjeli ponoviti uspjeh na Mundijalu i sad smo mi na redu da pokažemo da i mi to možemo, da smo i mi sposobni za velike svari. Ali, za uspjeh nam treba potpora nacije, ljudi, vjera i navijanje naših navijača. U Austriji 2020., prije sad već skoro tri godine, bilo je dosta naših navijača, a ja sam sve to morao gledati na TV-u jer sam se nesretno ozlijedio. Što više navijača dođe, mi ćemo bolje igrati. To je i moja poruka svima - dajte nam podršku - vjerujte u nas jer želimo pokazati da smo još uvijek tamo gdje nam je i mjesto."

Stasali ste u Austriji. Roditelji su vam tamo pronašli sreću, rodili se i polako izrasli u veliku rukometnu perspektivu, ali san igrati za Hrvatsku svijetlio vam je kao aureola nad glavom.

Bili ste mladi reprezentativac, osvojili svjetsko srebro, bili najbolji mladi rukometaš svijeta u tom trenutku. Onda ste Austriju zamijenili Njemačkom, preko Gummersbacha se našli u Hannoveru i priča se zakotrljala. Sa 20 godina već ste zabili 100 golova u sezoni Bundeslige i već tada je bilo jasno da se događa nešto posebno dobro. Polako ste iz juniorskog prešao u seniorski staž, nakon Eura 2020. došli u priliku i otkad ste ušli u reprezentaciju Hrvatske, iz nje više niste izašli. Kako ste uspjeli proći uspješno i izdržati sve te faze?

"Meni je igranje za Hrvatsku san i taj san me gurao naprijed i gura me ka boljem. Najsretniji sam kad odjenem dres Hrvatske, kad stavim na sebe ovaj grb, kockice... Kad nosim grb i igram za Hrvatsku, to je jedan predivan osjećaj, kao da imaš leptiriće u trbuhu, a o ponosu da ne govorim, o časti, što to znači i kakvu važnost ima predstavljanje i igranje za Hrvatsku. Velika je čast biti pozvan, odabran kao dio ove velike ekipe sjajnih individualaca i ljudi prije svega. Na svom prvom reprezentativnom okupljanju sam bio u sobi s Domagojem Duvnjakom, a do tad sam Duleta samo znao do tad, do te sezone u Bundesligi doduše, preko TV-a. Mislim da je to bilo u Osijeku."

'Želimo pokazati da možemo i znamo bolje'

Ivan se nastavio prisjećati tog trenutka za pamćenje...

"I onda, gledam ga, ono, na TV-u i odjednom mi je cimer u sobi. Takvo nešto nikad nisam mogao zamisliti da će mi se dogoditi. Sad smo si super dobri, nešto neopisivo. Nadam se da ćemo ga što više rasteretiti na turniru, da ćemo ga što više sačuvati i biti mu korisni u igri na terenu, i njemu i čitavoj reprezentaciji, za boljitak kolektiva, za zajedništvo. Želimo svi u reprezentaciji pokazati da možemo bolje nego na posljednja dva turnira, velika reprezentativna natjecanja, idemo korak po korak pa ćemo vidjeti do kud će nas to odvesti. Nadam se najboljem", zaključio je Ivan Martinović.

4 provjere prije puta na SP

Za spomenuti kako će Hrvatska prije odlaska u Jonkoping gdje igra susrete prvog kruga Svjetskog prvenstva, odigrati dva prijateljska susreta s Italijom.

Prvi je na rasporedu 29. prosinca u Puli, a drugi dan kasnije zatvorenog tipa u dvorani Hotela Diamant u Poreču. U siječnju će Hrvatska na Croatia kupu igrati protiv Sjeverne Makedonije i Izraela. Put u Švedsku predviđen je 11. siječnja 2023.