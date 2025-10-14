Hrvatska kreće po Europsko prvenstvo: 'Nedostaju važne igračice, ali idemo po pobjedu'

Hrvatske rukometašice ponovno su u akciji. Sutra u Sisku otvaraju kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026. godine utakmicom protiv Finske koju ćete moći pratiti na RTL-u 2 od 17 sati. Hrvatska u novi ciklus ulazi s nekoliko izostanaka, ali s jasnim ciljem. Nakon Siska, čeka ih gostovanje na Kosovu

Rukometašice sutra otvaraju kvalifikacije za Europsko prvenstvo iduće godine. Prvi protivnik taman po mjeri. Dovoljno izazovan, ali ne i pretežak za oslabljenu Hrvatsku, koja u novi ciklus ulazi bez nekoliko važnih igračica.

"Imamo problem i dalje, kako smo imali prvog dana, a Lucija Bešenić je pod temperaturom. Danas će probati Andrea Šimara i Iva Bule trenirati jer nisu ni jedan trening napravili s nama i nadam se da će biti u redu, bar s nekim od njih i da ćemo imati dovoljno snage i kvalitete da krenemo ove kvalifikacije s pobjedom protiv reprezentacije Finske", rekao je izbornik Ivica Obrvan.

Unatoč rastućem iskustvu, Finska još nikada nije zaigrala na velikom natjecanju. U svim dosadašnjim kvalifikacijama upisala je samo tri pobjede. Hrvatska, s druge strane, ima bogatu tradiciju. Petnaest kvalifikacijskih ciklusa, 44 pobjede i čak trinaest nastupa na europskim smotrama.

'Publika će nas nositi'

"Ako ih podcijenimo, onda onda to neće ništa izgledati. Na nama je da igramo kompaktnu obranu čvrsto da zabijemo što više lakih golova, da se ne mučimo. Ne trošimo previše u punom napadu, tako da svi smo željni i željni samo da to krene i da iskoristimo naše šanse", kazala je reprezentativka Josipa Mamić.

Nakon Finske, Hrvatsku u nedjelju čeka gostovanje na Kosovu, a na proljeće dvoboj s aktualnim svjetskim prvakinjama Francuskinjama. Dvije najbolje reprezentacije iz svake skupine izravno će se plasirati na Euro 2026., koji će se igrati u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj.

"Ostao nam je još jedan trening do utakmice. Malo ćemo proći još taktiku. Gledali smo video analize i mislim da smo dobro spremne. Sutra znamo da trebamo dati sve od sebe kao i uvijek. Ne podcijeniti nikoga i mislim da će nam biti puno lakše pred našom publikom i mislim da će nas oni nositi", rekla je Katja Vuković.

A dvorana u Sisku je već odavno rasprodana. Hrvatska sutra traži pobjednički početak, ali i dodatno samopouzdanje uoči Svjetskog prvenstva koje ih krajem studenog čeka u. Utakmicu protiv Finske pratite sutra na RTL-u 2 ili na platformi- od 17 sati.