Hrvatska počinje kvalifikacije za EP: Izbornik otkrio veliku tajnu

Hrvatska ženska rukometna reprezentacija u srijedu u Sisku otvara kvalifikacije za Europsko prvenstvo protiv Finske. Na popisu izbornika Ivice Obrvana 18 je igračica od kojih je većina bila pozivana posljednjih godinu dana. Po prvi puta su se našle Hana Vuljak iz Podravke koja je debitirala nedavno na turniru u Češkoj i Ana Malec iz Lokomotive koja je bila nekoliko puta u sastavu reprezentacije (5 nastupa i 4 pogotka), ali su je nerijetko ozljede zaustavljale da do kraja iskaže svoj potencijal. Od onih igračica koje nisu na raspolaganju izborniku ovog puta su Katarina Ježić, Mija Brkić, Klara Birtić, te Kristina Prkačin, koja je nedavno imala manji operativni zahvat na koljenu.

"Mi ćemo se u ova dva dana baviti više sa sobom i da na željama naše motivacije uz pomoć publike osvojimo ta dva boda prije puta na Kosovo" rekao je izbornik Ivica Obrvan za RTL Danas.

Obrvan je također naveo "kako smatra da su i Kosovo i Finska trenutno reprezentacije koje su kvalitetom ispod Hrvatske".

Kraljice šoka su osim s Finskom u skupini s Kosovom protiv kojeg igraju u nedjelju (17.15) i s Francuskom protiv koje će igrati u ožujku sljedeće godine. I protiv Finske i protiv Kosova do sada naše reprezentativke nisu igrale, dok su utakmice protiv Francuske poprilično česte uz to da je za našu reprezentaciju najpoznatija utakmica iz 2020. godine kada su naše reprezentativke izgubile u polufinalu prije nego su protiv Dankinja uzele europsku broncu.

​Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina direktno prolaze na završni turnir te još četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije. Euro 2026. održava se od 3. – 20. prosinca sljedeće godine. Domaćini natjecanja su Češka, Poljska, Slovačka, Rumunjska i Turska. Uz domaćine, izravni plasman već imaju osiguran i tri najbolje selekcije s posljednjeg EURA, a riječ je o Norveškoj, Danskoj i Mađarskoj.

Podsjećamo hrvatsku reprezentaciju ove godine čeka i nastup na Svjetskom prvenstvu koje se održava od 26. studenog do 14. prosinca, a domaćini su mu Njemačka i Nizozemska. Hrvatska se nalazi u skupini s Danskom, Rumunjskom i Japanom. Grad domaćin naše skupine je Rotterdam.

Popis igračica hrvatske reprezentacije za susrete s Finskom i Kosovom. Preneseno sa HRS-ove web stranice.

LUCIJA BEŠEN – RK PODRAVKA 56 nastupa/1 pogodak

PETRA MARINOVIĆ – RK PODRAVKA 3 nastupa/0 pogodaka

LEA ZETOVIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB 2 nastupa/0 pogodaka

ANDREA ŠIMARA – RK PODRAVKA 54 nastupa /87 pogodaka

KATJA VUKOVIĆ – RK PODRAVKA 8 nastupa/8 pogodaka

TINA BARIŠIĆ – RK PODRAVKA 25 nastup/64 pogotka

DEJANA MILOSAVLJEVIĆ – HC DUNAREA BRAILA 50 nastupa/126 pogodaka

KATARINA PAVLOVIĆ – ALBA FEHERVAR KC 35 nastupa /109 pogodaka

TENA PETIKA – SV UNION HALLE NEUSTADT 28 nastupa/42 pogotka

HANNAH VULJAK – RK PODRAVKA 3 nastupa /1 pogodak

IVA BULE – RK DALMATINKA 5 nastupa/14 pogodaka

IVA ZRILIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB 6 nastupa/o pogodaka

ANA MALEC – RK LOKOMOTIVA ZAGREB 5 nastupa/4 pogotka

JOSIPA MAMIĆ – RK PODRAVKA 30 nastupa/53 pogotka

LARA BURIĆ – RK LOKOMOTIVA ZAGREB 29 nastupa/38 pogodaka

ANA DEBELIĆ – RK PODRAVKA 68 nastupa/123 pogotka

SARA ŠENVALD – RK PODRAVKA 38 nastupa/34 pogotka

VERONIKA BABARA – RK PODRAVKA 3 nastupa/2 pogotka

STRUČNO VODSTVO:

IVICA OBRVAN, Izbornik

ANTONIO PRANJIĆ, Trener

MARIO POSARIĆ – Trener vratarki

PERO KUTEROVAC, Kondicijski trener

ŽELJKO KERCEL, Fizioterapeut

JOSIP REŽIĆ, Fizioterapeut

ANDREJ MATEJČIĆ, Fizioterapeut

MIA JURILJ SAJKO, Liječnik

IVICA UDOVIČIĆ, Direktor nacionalnih selekcija

LIDIJA HORVAT, Tehnički menadžer

