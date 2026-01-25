Kapetan Martinović nakon velike pobjede: 'Zasad sam dobro, ali ne mogu baš skakati kao inače'

Hrvatska rukometna reprezentacija slavila je u jako bitnoj utakmici za prolaz u polufinale! Nadjačali smo opasne Švicarce i sada se možemo okrenuti utakmici protiv susjeda iz Slovenije!

Ivan Martinović skupio je puno minuta na današnjem dvoboju, a naša Ines Goda Forjan javila se odmah po završetku utakmice s glavnim akterima ovoga dvoboja, točnije Zvonimirom Srnom.

"Marta mi je opet smjestio. Važna dva boda, svaka utakmica je finala. Ušli smo katastrofa, ali probudili smo se uz pomoć navijača", rekao je pa odgovorio je li nas Švicarska nečim iznenadila.

"Švicarska nas nije ničim iznenadila. Potrebno nam je bilo deset minuta da skužimo gdje smo što smo", kratko je poručio Srna.

"Rezultati nam nisu išli u korist, ali ne obaziremo se. Prvo gledamo sebe, a poslije što Bog dragi da!", objasnio je pa najavio paklena tri dana koja čekaju Hrvatsku.

"Slovenija nije iznenađenje, ali odigrali su odlično prvenstvo unatoč velikom broju ozlijeđenih, uvijek postoji taj rivalitet među nama i gledat ćete jednu pravu mušku utakmicu", rekao je pa na kraju nahvalio kapetana Martinovića.

"Marta je naš lider, naš kapetan. Ušao je i donio ključne asistencije i golove", zaključio je Srna, a onda se pojavio i kapetan Martinović.

"Mi gledamo nas i mislim da smo sve odradili kako treba."

"Za sada sam okej, nisam mogao skočiti kako inače mogu. Zahvaljujem našim fizioterapetima i trenerima. Kakva god je situacija ja želim biti tu. Nema puno vremena, rehabilitacija kreće odmah."

"Ne treba računati ni na što. Imamo 120 minuta još i ako prođemo u polufinale sigurno smo to zaslužili." zaključio je kapetan.

