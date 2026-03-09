Odbačenost, naslađivanje i neočekivana kemija: 'Nisam mislila da ću tebi dati priliku'

U vili 'Gospodina Savršenog' osvanulo je novo jutro, a jedna je djevojka posebno razočarana ponašanjem svoje prijateljice koja je prekršila veliko obećanje. Sve djevojke na njezinoj su strani i zanima ih kako se osjeća.

„Apsolutno joj ništa ne vjerujem. Mislim da nije dobra prijateljica, mislim da nije dobra osoba i to su sve cure ovdje shvatile. Od mene dramu neće dobiti, nisam ovdje kao ona iz nekih drugih razloga“, poručuje.

„Njoj se trenutačno ne može vjerovati. Nadam se da će Karlo i Petar to vidjeti“, dodaju i ostale djevojke, dok se odbačena kandidatkinja drži po strani.

Foto: RTL

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za grupne spojeve. Karlo bira djevojke s kojima se već povezao.

Glazba, zabava i ples obilježit će njihov susret. Jedna dama iskreno će priznati da se možda malo zaljubila pa zatražiti i dugački zagrljaj.

„Znam da nisam jedina ovdje, ali ignoriram to... Otkad sam prešla u tvoj tim, jako puno ljudi ne razgovara s mnom, nadam se da će se to isplatiti“, poručila mu je da će se itekako boriti za njega.

Foto: RTL

Druga djevojka tražit će iskrenost i potvrdu da joj se isplati ostati na Kreti: „Da imam neke osjećaje prema više osoba, imam. A jedna od njih si i ti. Želim s tobom nastaviti ovaj odnos i provesti još vremena.“

Petar na dejt vodi one dame koje bi volio malo više upoznati jer dosad nije imao priliku. Jedna od njih priznat će kako se uz njega osjeća opušteno i zaštićeno i više ne misli potiskivati te lijepe emocije. Zbog svoje otvorenosti zaradit će večer nasamo s Petrom, a zagrljaja i iskrenosti neće nedostajati.

„Često mi treba malo više spojeva s nekim djevojkom da mi bude ovako kao što je s tobom. Nisam ovo očekivao“, poručit će joj Petar.

„Što te više upoznajem, to mi se sve više sviđaš. Počela sam graditi odnos s drugim i nisam mislila da ću tebi dati priliku“, uzvratit će ona, priznavši da itekako postoji potencijal za nešto više, „Mislim da se nitko neće nadati ovome što slijedi“.

Za kraj dana, jedan Savršeni odlučit će se za veliki korak te jednu djevojku posebno nagraditi i iznenaditi: „Nema dileme zašto ona ne bi bila ta!“

Tko se neočekivano zbližio, a tko dokazao svoje osjećaje, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog' već sada dostupna na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'