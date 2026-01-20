Hrvatska saznala protivnike u drugom krugu Europskog prvenstva: Evo protiv koga lovimo polufinale

Europsko prvenstvo u rukometu raspliće svoju prvu fazu u kojoj se filtriraju one najbolje reprezentacije za drugu fazu natjecanja.

Hrvatska svoj okršaj ima sutra protiv Švedske uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo. Izabranici Dagura sigurdssona će se protiv Švedske boriti za prvo mjesto u skupini i prijenos dva boda, a već je poznato kako će izgledati nova skupina i tko nas sve očekuje u drugom krugu.

Bit će to Slovenija, Island, Mađarska i Švicarska, a u skupini će još biti i Švedska. Slovenija i Island prenose po dva boda, Mađarska i Švicarska kreću bez ijednog.

