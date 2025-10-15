Hrvatska kreće po Europsko prvenstvo: Evo kad i gdje gledati bitnu utakmicu

Hrvatske rukometašice u srijedu kreću u lov na Europsko prvenstvo 2026. koje se održava u Češkoj, Poljskoj, Slovačkoj, Rumunjskoj i Turskoj.

Hrvatska je u kvalifikacijskoj skupini s Finskom, Kosovom i Francuskom. Kvalifikacije će naše Kraljice šoka otvoriti protiv Finske u Sisku u 17 sati, a utakmicu možete gledati na RTL-u 2 i na platformi VOYO.

"Imamo problem i dalje, kako smo imali prvog dana, a Lucija Bešenić je pod temperaturom. Danas će probati Andrea Šimara i Iva Bule trenirati jer nisu ni jedan trening napravili s nama i nadam se da će biti u redu, bar s nekim od njih i da ćemo imati dovoljno snage i kvalitete da krenemo ove kvalifikacije s pobjedom protiv reprezentacije Finske", rekao je izbornik Ivica Obrvan uoči početka kvalifikacija.

Unatoč rastućem iskustvu, Finska još nikada nije zaigrala na velikom natjecanju. U svim dosadašnjim kvalifikacijama upisala je samo tri pobjede. Hrvatska, s druge strane, ima bogatu tradiciju. Petnaest kvalifikacijskih ciklusa, 44 pobjede i čak trinaest nastupa na europskim smotrama.

"Ako ih podcijenimo, onda onda to neće ništa izgledati. Na nama je da igramo kompaktnu obranu čvrsto da zabijemo što više lakih golova, da se ne mučimo. Ne trošimo previše u punom napadu, tako da svi smo željni i željni samo da to krene i da iskoristimo naše šanse", kazala je reprezentativka Josipa Mamić.

Dvorana u Sisku je već odavno rasprodana. Hrvatska sutra traži pobjednički početak, ali i dodatno samopouzdanje uoči Svjetskog prvenstva koje ih krajem studenog čeka u Njemačkoj i Nizozemskoj.

