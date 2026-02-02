FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
novi cilj /

Europska avantura zaključena, sada svi putevi vode u Njemačku: U jednom smo ispred svih

Europska avantura zaključena, sada svi putevi vode u Njemačku: U jednom smo ispred svih
×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Hrvatska će, bez obzira na ždrijeb, imati priliku uživati u gotovo „domaćoj“ atmosferi.

2.2.2026.
11:48
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija okrenula je novu stranicu nakon dramatične završnice Europskog prvenstva. U utakmici za treće mjesto, naši su rukometaši nadigrali Island 34:33 i osigurali brončanu medalju, potvrdivši svoj status među najboljima. Sedam pobjeda i dva poraza obilježila su turnir, ali upravo je tijesna pobjeda nad Islandom u odlučujućoj utakmici bila trenutak koji će se dugo pamtiti.

Dok javnost još raspravlja o spornom dočeku u Zagrebu, igrači su fokusirani na teren i pripreme za sljedeći veliki izazov. Svjetsko rukometno prvenstvo 2027. godine, koje će se održati u Njemačkoj od 13. do 31. siječnja, praktički na „domaćem terenu“ za hrvatske navijače. Bit će to šesti put da Njemačka ugosti SP u rukometu, a očekuje se da će hrvatski navijači, uz dva velika uspjeha pod vodstvom Dagura Sigurdssona, ponovno ispuniti dvorane podrškom svojoj reprezentaciji.

Format natjecanja uključuje 32 reprezentacije raspoređene u osam skupina po četiri. Hrvatska se automatski kvalificirala i neće morati igrati dvije utakmice europskih kvalifikacija u lipnju. Dosad poznati sudionici SP-a uključuju Njemačku, Dansku, Bahrein, Japan, Kuvajt, Katar, Hrvatsku, Island, Portugal, Švedsku, Argentinu, Brazil, Čile, Urugvaj, Alžir, Angolu, Zelenortske otoke, Egipat i Tunis. Nakon završetka europskih kvalifikacija te kontinentalnih prvenstava Oceanije i Sjeverne Amerike, bit će poznato 30 od ukupno 32 reprezentacije, dok će Međunarodna rukometna federacija (IHF) dodijeliti preostale dvije pozivnice.

Hrvatska će, bez obzira na ždrijeb, imati priliku uživati u gotovo „domaćoj“ atmosferi, a navijači s nestrpljenjem iščekuju siječanj 2027., vrijeme kada bronca s Eura može biti odskočna daska prema još većim svjetskim uspjesima.

POGLEDAJTE VIDEO: Okupljaju se navijači u ponedjeljak oko 1 ujutro uoči povratka brončanih rukometaša u Zagreb

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna Reprezentacija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
novi cilj /
Europska avantura zaključena, sada svi putevi vode u Njemačku: U jednom smo ispred svih