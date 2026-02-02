Europska avantura zaključena, sada svi putevi vode u Njemačku: U jednom smo ispred svih

Hrvatska rukometna reprezentacija okrenula je novu stranicu nakon dramatične završnice Europskog prvenstva. U utakmici za treće mjesto, naši su rukometaši nadigrali Island 34:33 i osigurali brončanu medalju, potvrdivši svoj status među najboljima. Sedam pobjeda i dva poraza obilježila su turnir, ali upravo je tijesna pobjeda nad Islandom u odlučujućoj utakmici bila trenutak koji će se dugo pamtiti.

Dok javnost još raspravlja o spornom dočeku u Zagrebu, igrači su fokusirani na teren i pripreme za sljedeći veliki izazov. Svjetsko rukometno prvenstvo 2027. godine, koje će se održati u Njemačkoj od 13. do 31. siječnja, praktički na „domaćem terenu“ za hrvatske navijače. Bit će to šesti put da Njemačka ugosti SP u rukometu, a očekuje se da će hrvatski navijači, uz dva velika uspjeha pod vodstvom Dagura Sigurdssona, ponovno ispuniti dvorane podrškom svojoj reprezentaciji.

Format natjecanja uključuje 32 reprezentacije raspoređene u osam skupina po četiri. Hrvatska se automatski kvalificirala i neće morati igrati dvije utakmice europskih kvalifikacija u lipnju. Dosad poznati sudionici SP-a uključuju Njemačku, Dansku, Bahrein, Japan, Kuvajt, Katar, Hrvatsku, Island, Portugal, Švedsku, Argentinu, Brazil, Čile, Urugvaj, Alžir, Angolu, Zelenortske otoke, Egipat i Tunis. Nakon završetka europskih kvalifikacija te kontinentalnih prvenstava Oceanije i Sjeverne Amerike, bit će poznato 30 od ukupno 32 reprezentacije, dok će Međunarodna rukometna federacija (IHF) dodijeliti preostale dvije pozivnice.

Hrvatska će, bez obzira na ždrijeb, imati priliku uživati u gotovo „domaćoj“ atmosferi, a navijači s nestrpljenjem iščekuju siječanj 2027., vrijeme kada bronca s Eura može biti odskočna daska prema još većim svjetskim uspjesima.

POGLEDAJTE VIDEO: Okupljaju se navijači u ponedjeljak oko 1 ujutro uoči povratka brončanih rukometaša u Zagreb