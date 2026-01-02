Sigurdsson otkrio veliki dio taktike kako će Hrvatska igrati na Europskom prvenstvu

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak se je okupila u Zagrebu uoči završnih priprema za Europsko prvenstvo, koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače.

Na pripremama u Prelogu, koje će trajati do 8. siječnja, sudjelovat 22 igrača. Izbornik Dagur Sigurdsson potvrdio je da zbog ozljede EP propušta Marin Šipić, koji je prije nepunih godinu dana bio jedan od junaka u osvajanju srebra na Svjetskom prvenstvu.

Problema s ozljedama imaju i Zvonimir Srna (Montpellier), Tin Lučin (Nexe), te Luka Lovre Klarica (Zagreb). Srna je odigrao pola sata u posljednjem susretu svog Montpelliera i osjeća se dobro, dok Lučin nije igrao od 11. studenog i susreta protiv Kadetten Schaffahausena. Klarica je posljednji nastup imao protiv Magdeburga 19. studenoga. Zbog toga su na završne pripreme pozvana dva vanjska igrača više, a to su Diano Neris Ćeško (Izviđač) i Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen).

Izbornik Sigurdsson istaknuo je da će najveći izazov biti kako uspostaviti balans između obrane i napada.

"Želimo imati brze kontranapade, da ne moramo mijenjati po dva igrača kad idemo iz obrane u napad, i obrnuto", rekao je izbornik.

Rukometaši se 8. siječnja vraćaju u Zagreb, gdje će istu večer (20.30 sati) u Areni odigrati pripremnu utakmicu protiv Njemačke. Bit će to prvi od dva pripremna dvoboja s Nijemcima, a drugi je na rasporedu 11. siječnja u Hannoveru. Hrvatska reprezentacija ostat će trenirati u Hannoveru do 15. siječnja, kada putuje u Malmoe, koji je domaćin naše skupine na EP-u.

U prvom dijelu grupne faze Europskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Gruzije (17. siječnja), Nizozemske (19. siječnja) i Švedske (21.siječnja). Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina će izboriti plasman u drugi dio grupne faze natjecanja u kojem će se formirati dvije skupine sa po šest ekipa.

