FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
JEDINO ZLATO /

Sigurdsson otkrio veliki dio taktike kako će Hrvatska igrati na Europskom prvenstvu

Sigurdsson otkrio veliki dio taktike kako će Hrvatska igrati na Europskom prvenstvu
×
Foto: Slavko Midzor/pixsell

Rukometaši se 8. siječnja vraćaju u Zagreb, gdje će istu večer odigrati pripremnu utakmicu protiv Njemačke

2.1.2026.
16:34
Hina
Slavko Midzor/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak se je okupila u Zagrebu uoči završnih priprema za Europsko prvenstvo, koje će se održati u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj od 15. siječnja do 1. veljače. 

Na pripremama u Prelogu, koje će trajati do 8. siječnja, sudjelovat 22 igrača. Izbornik Dagur Sigurdsson potvrdio je da zbog ozljede EP propušta Marin Šipić, koji je prije nepunih godinu dana bio jedan od junaka u osvajanju srebra na Svjetskom prvenstvu.

Problema s ozljedama imaju i Zvonimir Srna (Montpellier), Tin Lučin (Nexe), te Luka Lovre Klarica (Zagreb). Srna je odigrao pola sata u posljednjem susretu svog Montpelliera i osjeća se dobro, dok Lučin nije igrao od 11. studenog i susreta protiv Kadetten Schaffahausena. Klarica je posljednji nastup imao protiv Magdeburga 19. studenoga. Zbog toga su na završne pripreme pozvana dva vanjska igrača više, a to su Diano Neris Ćeško (Izviđač) i Patrik Martinović (Kadetten Schaffhausen).

Izbornik Sigurdsson istaknuo je da će najveći izazov biti kako uspostaviti balans između obrane i napada.

"Želimo imati brze kontranapade, da ne moramo mijenjati po dva igrača kad idemo iz obrane u napad, i obrnuto", rekao je izbornik. 

Rukometaši se 8. siječnja vraćaju u Zagreb, gdje će istu večer (20.30 sati) u Areni odigrati pripremnu utakmicu protiv Njemačke. Bit će to prvi od dva pripremna dvoboja s Nijemcima, a drugi je na rasporedu 11. siječnja u Hannoveru. Hrvatska reprezentacija ostat će trenirati u Hannoveru do 15. siječnja, kada putuje u Malmoe, koji je domaćin naše skupine na EP-u.

U prvom dijelu grupne faze Europskog prvenstva Hrvatska će igrati protiv Gruzije (17. siječnja), Nizozemske (19. siječnja) i Švedske (21.siječnja). Dvije najbolje reprezentacije iz svake od šest skupina će izboriti plasman u drugi dio grupne faze natjecanja u kojem će se formirati dvije skupine sa po šest ekipa. 

Europsko prvenstvo u rukometu od 15. siječnja do 1. veljače gledajte na kanalima RTL-a, platformi VOYO, a sve o prvenstvu pratite i gledajte na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Pred nama je godina ispunjena vrhunskim sportom: Nadamo se i velikim uspjesima

Dagur SigurdssonHrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
JEDINO ZLATO /
Sigurdsson otkrio veliki dio taktike kako će Hrvatska igrati na Europskom prvenstvu