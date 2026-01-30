FREEMAIL
NEVJEROJATNO /

Da li nas on to zeza? Pogledajte što je njemački golman rekao nakon utakmice

Da li nas on to zeza? Pogledajte što je njemački golman rekao nakon utakmice
Foto: Mario M. Koberg/imago Sportfotodienst/profimedia

Porazom od Njemačke Hrvatska je ostala bez zagarantirane medalje, ali još uvijek može uzeti broncu

30.1.2026.
21:34
Sportski.net
Mario M. Koberg/imago Sportfotodienst/profimedia
Hrvatska je nažalost izgubila utakmicu polufinala europskog prvenstva protiv Njemačke. Naši su reprezentativci parirali u prvom poluvremenu, ali su u drugo poluvrijeme ušli slabije te ih je to, uz nevjerojatnog golmana Njemačke Andreasa Wolffa, koštalo.

A upravo je golman koji je izludio naše rukometaše izjavio nešto nevjerojatno nakon utakmice. Naime, Wolff kaže da njegovih 13 obrana, koje su mu donijele nagradu za igrača utakmice, nisu "ništa posebno."

"Ništa posebno... Branio sam okej. Nije to bila moja najbolja utakmica, ali svejedno sam pomogao momčadi. Jako sam sretan što smo u finalu", rekao je Wolff u programu Viaplaya nakon što je izludio hrvatske rukometaše.

Porazom od Njemačke Hrvatska je ostala bez zagarantirane medalje, ali još uvijek može uzeti broncu. Za broncu će Hrvatska igrati protiv poraženog iz dvoboja Islanda i Danske, dok pobjednik ide na Njemačku u utakmici za titulu prvaka Europe. 

Utakmica za treće mjesto, kao i samo finale, igra se u nedjelju, a obje utakmice moći ćete pratiti na RTL-u i platformi VOYO, dok će tekstualni prijenos uživo biti na portalu Net.hr.

POGLEDAJTE VIDEO: Šušnja: 'Imali smo svoje šanse, ali Wolff je sve to obranio...'

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaNjemačka Rukometna Reprezentacija
NEVJEROJATNO /
Da li nas on to zeza? Pogledajte što je njemački golman rekao nakon utakmice