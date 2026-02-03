FREEMAIL
GLAVU GORE /

Dok su svi slavili, ovaj hrvatski trojac je prišao Islanđaninu i napravio potez za pamćenje

Foto: Screenshot/instagram/ehfeuro

Tada su svoju sportsku stranu pokazala trojica naših reprezentativaca

3.2.2026.
22:53
Sportski.net
Screenshot/instagram/ehfeuro
Hrvatska rukometna reprezentacija u borbi je za brončanu medalju na Europskom prvenstvu pobijedila Island 34:33. Bila je to druga pobjeda Hrvatske nad Islandom na istom natjecanju.

Islanđani su tako propustili uzeti medalju koju su tako silno željeli. Neki su to proživjeli teže od ostalih pa je tako EHF na svojim društvenim mrežama podijelio video Bjarkija Mara Elissona koji je neutješno plakao na parketu. Tada su svoju sportsku stranu pokazala trojica naših reprezentativaca.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli EHF EURO (@ehfeuro)

 

 

Naime, kapetan Ivan Martinović, Luka Cindrić i Leon Šušnja su prišli tužnome Islanđaninu i tješili ga dok su ostali naši slavili. Hvale vrijedan potez naših rukometaša.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska rukometna reprezentacija ima svijetlu budućnost

Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Ivan MartinovićLuka CindrićLeon šušnja
