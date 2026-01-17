Cindrić iznio niz kritika: 'Što prije zaboraviti? Ne slažem se, ovo treba osvijestiti'

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je svoj nastup na Europskom prvenstvu u Malmou. Suparnik našim dečkima bila je u 1. kolu skupine E Gruzija, a naši su slavili 32:29.

Nakon utakmice RTL-ovoj Maji Oštro Flis opširne je dojmove dao Luka Cindrić.

"Otvorili smo loše utakmicu, nervozno i onda smo htjeli riješiti utakmicu u pet sekundi. Dogode se onda greške i oni to kažnjavaju. Gruzija je pokazala da nije bezvezna ekipa, imaju glavu i rep", rekao je Cindrić pa naglasio:

"Čuo sam da neki ovdje pričaju da to treba što prije zaboraviti. Ja se ne bih složio. Mislim da to treba osvijestiti, prihvatiti i izvući pouku. Ovakvu igru će Nizozemci kazniti još više i tako nemamo šanse. Jesmo pokazali da se možemo vratiti iz minus šest, da imamo tu kvalitetu, ali isto tako smo pokazali da možemo igrati loše. Po meni je falilo više discipline u napadu i obrani. Moramo znati, kad dođe neki ovakav kaos, stati na loptu i probati ne raditi te neke tehničke greške. Jer onda je i cijela klupa nervozna, a igračima se stisne ruka, promašiš zicer, oni to kontriraju i tako u krug. Pozitivno je da smo pobijedili i to jedino dobro danas."

'Kolektiv rješava nervozu'

Nedostajalo je momčadske igre, riješili smo na individualnu kvalitetu.

"Da, to je ono što sam rekao. Želiš brzo riješiti stvar, a onda napraviš grešku. Probijanje ili ti ispadne lopta. Slažem se da trebamo više igrati kolektivno jer na kraju krajeva kolektiv rješava nervozu. Danas je evo utakmica bila pokazatelj kako ne smijemo igrati u budućnosti."

"Međutim, igrali smo mi na ovakvim turnirima i puno gorih utakmica. Nema panike, sve je OK. Izvući pouke iz ovog, dobro se odmoriti i bit spremni za Nizozemce. Najvažnije će nam biti vraćanje u obranu i disciplina napadu. Oni su u tranziciji jedna od najboljih reprezentacija."

"Nemamo puno vremena razmišljati o Gruziji. Utakmice su svaki drugi dan i ovakvim situacijama je to možda i dobra stvar."

Navijači nisu odustajali protiv Gruzije.

"Stvarno bih se zahvalio navijačima. Bilo je divno igrati jer osjeti se ta podrška. Nadamo se da više nećemo stresirati nikoga."

