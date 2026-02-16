Tvrtka Izbor šesti preuzima robnu kuću ‘Nama’ u zagrebačkoj Ilici, a zaključenje transakcije očekuje se u ožujku ove godine. Robna kuća će po završetku transakcije ponovno otvoriti svoja vrata i nastaviti obavljati trgovačku djelatnost.

Po zaključenju transakcije i svi zaposlenici robne kuće nastavljaju s radom. U ovom trenutku objekt nema zakupaca, te će se poslovanje odvijati redovno, uz fokus na stabilnost i kontinuitet.

„Ponosni smo što smo kao hrvatska tvrtka dobili mogućnost preuzimanja robne kuće koja je desetljećima jedan od najprepoznatljivijih simbola Zagreba, u samom srcu grada, u povijesnoj zgradi s kraja 19. stoljeća koja već generacijama oblikuje njegovu vizuru. Robna kuća nije samo poslovni prostor – ona je dio identiteta Zagreba i zato želimo očuvati njezin dignitet, poštovati njezinu povijest i promišljeno graditi njezinu budućnost“, poručili su iz tvrtke Izbor šesti.

Iz tvrtke dodaju kako će o svim novostima vezano uz robnu kuću Nama u Ilici pravovremeno obavijestiti javnost.