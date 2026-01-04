Zrinka Ljutić u slalomu Kranjske Gore doživjela je novo razočaranje. Već nakon nekoliko sekundi utrke napravila je ogromnu pogrešku, a vrlo brzo i odustala.

Ljutić je time nastavila s lošom ovosezonskom formom u Svjetskom kupu te je upisala četvrto ispadanje u slalomskim utrkama. Prije Kranjske Gore ispadala je na slalomskim nastupima u austrijskom Gurglu, američkom Copper Mountainu i francuskom Courchevelu. Od plasmana ima šesto mjesto iz finskog Levija i osmo u austrijskom Semmeringu.

Takva forma nosi sa sobom i dodatne posljedice. Naime, Zrinka je po WCSL-u, ljestvici po kojoj se određuju startni brojevi ispala iz slalomskih top 7. To znači da će na sljedećem slalomu izvlačiti startne brojeve od 8-15.

Foto: Screenshot/fis

Leona Popović također je danas ostala bez druge vožnje, a samo je jednom došla do bodova u tekućoj sezoni. Ona je nakon Kranjske Gore ispala iz top 30 i imat će broj nešto iza najboljih 30 u sljedećem slalomu.

Nadamo se da će naše skijašice nekako pronaći pravu formu prije Olimpijskih igara.

