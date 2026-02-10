Mlade sportaše iznenadila dva brončana reprezentativca: 'Pa mogli su osvojiti zlato'

Karlovačka sportska dvorana danas je potvrdila da sport nije samo natjecanje, već ga krasi i zajedništvo. Više od 1500 djece okupilo se na Telemach Danu Sporta, jednom od programa Plazma sportskih igara mladih.

S najmlađima su se družili naši brončani reprezentativci, rukometaš Zlatko Raužan i igrač futsala Nikola Gudasić. Ondje je bila Kristina Livaja.

Ples, navijanje i poruke podrške – tako je danas u Karlovcu izgledao Telemach Dan sporta. Više od tisuću i petsto djece ispunilo je Dvoranu Mladost – mjesto gdje je igra bila važnija od rezultata,

Plamen Igara u dvoranu donijeli su naši brončani reprezentativci, rukometaš Zlatko Raužan i igrač futsala Nikola Gudasić.

"Ja sam na ovim igrama nastupao kao klinac i drago mi je da sam baš ovdje bio pozvan da mogu ovim klincima dat podršku da budu najbolja verzija sebe, da rade i da se zabavljaju", kazao je Gudasić.

"Kad sam ja bio u njihovim godinama, meni je bilo jako drago vidjet u tadašnje vrijeme na primjer Slavka Golužu i tako neke velikane tako da vjerujem da je i njima drago i lijepo vidjet mene ovdje", rekao je Raužan.

A lijepo je i vidjeti djecu kako u rukama drže loptu umjesto mobitela. Upravo i to i je jedan od ciljeva Igara - zamijeniti ekrane igralištem.

"Igralo se svuda, ja sam na svom igralištu to znaju svi koji me poznaju doma u Podrbriježju da sam bio od 0-24 igralištu tako da evo bilo je svuda, svuda se igralo", rekao je Gudasić.

Maleni sportaši natjecali su se u atletici. A poznata igra graničar (u kojoj je sudjelovalo čak 50 ekipa) donijela je pravi povratak u djetinjstvo.

"Išlo mi je prije dobro bih rekao, sad dugo nisam probao to igrat tako da ne znam nisam se iskušao", kazao je brončani pivot.

I dok graničar možda više ne ide kao nekad, prve medalje s velikih prvenstava, i za Zlatka i za Nikolu, pokazuju što im itekako dobro ide.

"Mislim da smo proslavili ovo na najbolji mogući način, još ćemo mi dolazit sebi jer smo napravili stvarno veliku stvar mislim da još toga nismo svjesni", rekao je Nikola.

"Jesu, slegli su se dojmovi, sad moramo nastaviti dalje svoje klupske obaveze", riječi su Zlatka Raužana.

Velikim uspjesima ova zahtjevna publika nije impresionirana. Oni se pak vode Gršinim stihom: "Mene zanima zlato, mene ne briga bronca"

"Pa dobro mogli su i bolje-neko zlato", kazala je mala Nora.

Za zlatne medalje ima vremena. I za ovu generaciju, i za ove sportske nade.