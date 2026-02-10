Kaja pokazala atmosferu iza kamera u 'Gospodinu Savršenom' i otkrila odnose među djevojkama

Kaja, slovenska influencerica i jedna od kandidatkinja popularnog RTL-ovog showa Gospodin Savršeni, dodatno je zagolicala maštu gledatelja objavama na Instagramu, gdje je otkrila djelić atmosfere sa snimanja na Kreti. Fotografije s idilične lokacije pružaju rijedak pogled iza kulisa i otkrivaju kako izgleda svakodnevica djevojaka izvan fokusa televizijskih kamera.

Uz niz opuštenih kadrova, Kaja je napisala: „Mali peek iza kamera, dobra ekipa i još bolja energija“, poruku koju je podijelila i na hrvatskom i na slovenskom jeziku. Time je dala naslutiti da je, unatoč natjecateljskom karakteru showa, među sudionicama vladala ugodna i prijateljska atmosfera. Objave su brzo privukle pažnju pratitelja, koji su je u komentarima zasuli komplimentima, nazivajući je predivnom i ističući njezinu prirodnu ljepotu.

Foto: @casarkaja

Izvan svijeta reality televizije, Kaja vodi znatno drukčiji život. Već nekoliko godina živi na Tenerifima u Španjolskoj, gdje radi kao profesionalna instruktorica surfanja. Gledateljima koji je pamte iz slovenskih televizijskih formata nije promaknula ni njezina velika promjena imidža — sredinom 2025. godine zamijenila je prepoznatljivu plavu kosu smeđom nijansom, s kojom se prvi put predstavila i hrvatskoj publici.